DMK प्रमुख एमके स्टालिन ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने तमिलनाडु में CM विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार की तुलना वीडियो गेम फ्रेंचाइजी ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो’ (GTA) के अपराधग्रस्त काल्पनिक शहर ‘वाइस सिटी’ से की और कहा, ‘TVK शासन में तमिलनाडु वाइस सिटी बनता जा रहा है.’

दरअसल, DMK नेताओं की तरफ से ये तीखा हमला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी मात्रा में ड्रग्स और मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद किया गया. केंद्रीय जांच एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की तरफ से चेन्नई में 700 करोड़ रुपये की कीमत की हेरोइन जब्त किए जाने पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए टिप्पणी की.

एमके स्टालिन का CM विजय की TVK सरकार पर तीखा वार

DMK चीफ एमके स्टालिन ने कहा, ‘पिछले महीने ही एजेंसी ने नागपट्टिनम में एक और बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया था. इस मामले में सत्तारूढ़ TVK के एक पदाधिकारी, जिसे मेथ भूपालन के नाम से जाना जाता है, को 270 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.’

TVK ஆட்சியில் Vice City ஆகும் தமிழ்நாடு! சென்னையில் 700 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஹெராயின் போதைப் பொருளை ஒன்றிய அரசின் வருவாய்ப் புலனாய்வுத் துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. கடந்த மாதம் நாகையில், 270 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருளுடன் த.வெ.க. நிர்வாகியான 'மெத்' பூபாலனின் கடத்தல் சாம்ராஜ்யத்தைப் பிடித்த அதே DRI அமைப்புதான் இதனையும் பிடித்துள்ளது. நம் மாநிலத்தில் அவர்கள் மாதாமாதம் பிடிக்கிறார்கள். இதில் நமக்கு எழும் கேள்வி என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டுக்குள் நடக்கும் இவ்வளவு பெரிய அளவிலான போதைப் பொருள் நடமாட்டங்களை மாநில அரசின் காவல்துறையால் ஏன் பிடிக்க முடியவில்லை? பிடிக்க முடியவில்லையா அல்லது கண்டும் காணாமல் இருக்கிறார்களா? முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரியாக இருந்த தமிழ்நாடு இப்போது மெத், ஹெராயின் கடத்தல்காரர்களின் favourite destination ஆகிவிட்டது. தொடரும் சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைவு, த.வெ.க.வினரின் கட்டுக்கடங்காத பாலியல் அத்துமீறல்கள், மாபெரும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள், குலைநடுங்க வைக்கும் லாக்கப் மரணங்கள் என TVK ஆட்சியில் தமிழ்நாடே Vice City ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. இவற்றில் இருந்தெல்லாம் திசைதிருப்ப நேற்று புள்ளிவிவரங்களை ஒப்பித்த காவல்துறைத் தலைவர் இந்த ஹெராயின் பறிமுதல் குறித்து என்ன சொல்லப் போகிறார்? எல்லவாற்றுக்கும் 'வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது' என்பதை மட்டுமே பதிலாகத் தரும் அவர், மாநில அரசின் அமைப்புகளால் ஏன் போதைக் கடத்தல்காரர்களைப் பிடிக்க முடியவில்லை என்பதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். போதைப் பொருள் கடத்தலைத் தடுக்க அமைக்கப்பட்ட 65 சிறப்பு அதிரடிப் படை என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறது? முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் உள்துறையில் இத்தனை பிரச்சினைகள் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இப்போதும் பேசவில்லை என்றால் எப்போதுதான் அவர் பேசுவார்? த.வெ.க. ஆட்சியில் அக்கட்சியின் ரீல்ஸ்மோகிகள் சட்டவிரோதமாக அணையைக் கூட திறக்கிறார்கள். ஆனால், முதலமைச்சர் விஜயின் வாயை யாராலும் திறக்க முடியவில்லையே! #TVKfails — M.K.Stalin (@mkstalin) November 19, 2026

उन्होंने कहा, ‘हमारे राज्य में महीने दर महीने इस तरह की बरामदगी हो रही है. इससे यह सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाले गृह विभाग के अधीन आने वाली राज्य पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने में क्यों नाकाम रही?’

उन्होंने आगे तीखा हमला करते हुए कहा, ‘क्या वे सच में इसका पता लगाने में असमर्थ हैं या फिर वे जानबूझकर अपनी आंखें मूंद रहे हैं? तमिलनाडु, जो कभी निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था, अब मेथ और हेरोइन तस्करों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है.’

GTA वाइस सिटी को लेकर क्या बोले एमके स्टालिन?

इसके साथ ही, 1980 के दशक के मियामी से प्रेरित GTA के उस गैंग, ड्रग कार्टेल और स्ट्रीट क्राइम्स के लिए कुख्यात काल्पनिक शहर का संदर्भ देते हुए DMK प्रमुख ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.

उन्होंने कहा, ‘कानून व्यवस्था के लगातार बिगड़ते हालात, TVK के सदस्यों की तरफ से बड़े पैमाने पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट, बड़ी लूट की घटनाओं और हिरासत में होने वाली भयानक मौतों के बीच तमिलनाडु TVK सरकार के शासन में वाइस सिटी में बदल रहा है.’

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