पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की मुनादी भले न हुई लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हैं. साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी प्रत्याशियों के जरिए समीकरण साधे जा रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, इससे पहले चर्चा थी कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी की ओर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बाबुल सुप्रियो ने खुद प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोले बाबुल सुप्रियो?

टीएमसी विधायक बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कहा, 'यह बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं दीदी (ममता बनर्जी), हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं. मुझे लगता है कि दीदी, अभिषेक और पार्टी ने एक मिसाल कायम की है कि किसी को कैसे सपोर्ट और इंस्पायर किया जाता है.'

'बड़ा सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था...'

सु्प्रियो ने आगे कहा, 'उन्होंने अपने दोस्त डेरेक ओ'ब्रायन के ज़रिए पार्टी से रिक्वेस्ट की थी कि मैं 10 साल सिर्फ़ म्यूज़िक को देना चाहता हूं. मैं 5-10 साल का गैप चाहता था और इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था. लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था. मेरे बॉस के पास मेरा रिपोर्ट कार्ड है और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है; तो वे आपको दिखा देंगे.'

Kolkata, West Bengal: TMC MLA Babul Supriyo says, "Today, I am telling you the truth, when someone wants to give support and inspiration, how is it given? I think Didi, Abhishek and the party have set an example. Through my friend Derek O'Brien, I have requested the party, Didi… pic.twitter.com/L6dpbMooOG — IANS (@ians_india) March 9, 2026

TMC ने जताया भरोसा

टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पर पार्टी ने एकबार फिर भरोसा जताया है. बीजेपी के पूर्व सांसद सुप्रियो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं बाद में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, इसके बाद वह टीएमसी में शामिल हो गए. बालीगंज सीट पर उपचुनाव में वह टीएमसी से जीते थे. वह दो बार आसनसोल से सांसद रह चुके हैं. टीएमसी में शामिल होने के बाद वह बंगाल की राजनीति में सक्रिय हैं. पार्टी के इस फैसले को राज्यसभा भेजने के फैसले को चर्चित और अनुभवी चेहरे को सदन भेजना चाहती है.

टीएमसी ने बनाए ये चार उम्मीदवार

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और बंगाली फिल्म अभिनेत्री कोयल मल्लिक को अपना उम्मीदवार बनाया है.