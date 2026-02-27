हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाबुल सुप्रियो समेत TMC ने राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान, पढ़ें लिस्ट

बाबुल सुप्रियो समेत TMC ने राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान, पढ़ें लिस्ट

TMC Rajya Sabha Candidate List: पश्चिम बंगाल में राज्य सभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. देखें टीएमसी की राज्यसभा लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 27 Feb 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में राज्य सभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. बाबुल सुप्रियो का नाम भी राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है. इसके अलावा बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक, पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी का नाम सूची में शामिल है.

बंगाल में पांच सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव

बता दें कि देश के 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, 16 मार्च को वोटिंग होगी. इसमें 5 सीटें पश्चिम बंगाल की भी हैं. विधायकों की संख्या के आधार पर तृणमूल कांग्रेस को चार और भाजपा को एक सीट मिलना तय है.

टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर राज्यसभा उमीदवारों की सूची जारी की गई है. पार्टी ने पोस्ट में लिखा, 'आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी), मेनका गुरुस्वामी और कोएल मल्लिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है. हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं. आशा है कि वे तृणमूल की अटूट दृढ़ता और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत को कायम रखेंगे.'

क्या है पश्चिम बंगाल की 5 राज्य सभा सीटों का गणित?

पश्चिम बंगाल की 5 राज्य सभा सीटें खाली हुई हैं. नंबर गेम देखें तो यह तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है. विधानसभा में ममता बनर्जी की टीएम के 223-225 विधायकों के साथ 5 में से चार सीटों पर जीत दर्ज करना तय माना जा रहा है. वहीं, 64-65 विधायकों वाली बीजेपी को   1 सीट जीतने के लिए जरूरी 49 वोट मिल जाएंगे, जिससे वह पहली बार अपनी ताकत पर राज्यसभा सदस्य भेजने में सक्षम होगी.

बता दें कि इससे पहले इन 5 राज्यसभा सीटों में टीएमसी के पास चार सीटें थीं जबकि एक सीट माकपा (CPI-M) के पास थी. लेकिन इस बार माकपा के हाथ से यह सीट निकलती दिख रही है. इस बार किसी भी गठबंधन की संभावना नहीं है, जिससे टीएमसी को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिलना लगभग तय है.

 

Published at : 27 Feb 2026 10:00 PM (IST)
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget