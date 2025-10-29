Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. अभिषेक बनर्जी ने मतदाता सूची में CEC ज्ञानेश कुमार के पिता का नाम शामिल किए जाने पर सवाल उठाया है.

अभिषेक बनर्जी ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को सीईसी ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए चुनौती दी. उन्होंने कहा, ‘ज्ञानेश कुमार के पिता का नाम मतदाता सूची में है? क्या आप दिखा सकते हैं?’

SIR के ऐलान पर TMC सांसद का CEC पर हमला

टीएमसी सांसद का मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर यह बयान चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा करने के बाद सामने आया है. चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करने की घोषणा की है, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है. जिसके बाद से राजनीतिक खेमों में हलचल मच गई है.

अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह और केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

इस दौरान बनर्जी ने अमित शाह पर भी निशाना साधा और केंद्र सरकार पर भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘अगर आप यहां आते हैं तो वे आपके पिता और दादा के सर्टिफिकेट मांगेंगे और अगर आपके पास वो नहीं होंगे, तो वे आपको गिरफ्त में ले लेंगे.’ जबकि एक अन्य टिप्पणी में उन्होंने कहा, ‘वे आपके पिता, दादा और दादी के जन्म प्रमाणपत्र मांगेंगे और अगर आप उन्हें वो दिखाने में असफल हुए, तो वे आपको पेड़ से बांध देंगे.’

बनर्जी ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की शुरुआत मंगलवार (4 नवंबर, 2025) से होगी. चिंता मत कीजिए, मैं सड़क पर रहूंगा.’

