हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने कांग्रेस-RJD पर कसा तंज, कहा - 'ये कश्मीर से नहीं हटाना चाहते थे धारा 370'

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने कांग्रेस-RJD पर कसा तंज, कहा - 'ये कश्मीर से नहीं हटाना चाहते थे धारा 370'

Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा. उन्होंने इस दौरान धारा 370 का भी जिक्र किया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार चुनाव से ठीक पहले दरभंगा पहुंचे हैं. उन्होंने बुधवार (29 अक्टूबर) को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू कंपनी (बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव) का बस चलता तो जम्मू कश्मीर से कभी भी धारा 370 नहीं हटती. उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाते हुए राम मंदिर और देश में हुई आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया. 

अमित शाह ने कहा, ''हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की हैं. मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में रखा. मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया. मखाना बोर्ड की स्थापना किया. यहां भव्य सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है. साढ़े 500 साल से रामलला टेंट में थे, हमने अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम किया.''

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी और लालू एंड कंपनी ने धारा 370 को 70-70 साल से बचाकर रखा था. पीएम मोदी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आतंकियों के घर में घुसकर मारते हैं. मोदी जी ने देश में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की परंपरा शुरू की.''

पीएफआई को लेकर क्या बोले गृहमंत्री

अमित शाह ने कहा, ''कांग्रेस की सरकारों के समय में यहां पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था. पीएम मोदी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर, 100 से अधिक स्थानों पर रेड करके पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. मैं आज वादा करके जाता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल के बाहर आने नहीं देंगे.''

अमित शाह ने कहा, ''पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई. हर गरीब को घर देने का काम मोदी जी ने किया है. इसी तरह किसानों को सालाना 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है. इसी तरह पीएम गरीब कल्यण अन्न योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है.''

Published at : 29 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election BJP India Breaking News Abp News Bihar Assembly Election 2025 AMIT SHAH BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
नौकरी
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
यूटिलिटी
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget