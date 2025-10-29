केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार चुनाव से ठीक पहले दरभंगा पहुंचे हैं. उन्होंने बुधवार (29 अक्टूबर) को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू कंपनी (बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव) का बस चलता तो जम्मू कश्मीर से कभी भी धारा 370 नहीं हटती. उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाते हुए राम मंदिर और देश में हुई आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया.

अमित शाह ने कहा, ''हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की हैं. मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में रखा. मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया. मखाना बोर्ड की स्थापना किया. यहां भव्य सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है. साढ़े 500 साल से रामलला टेंट में थे, हमने अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम किया.''

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी और लालू एंड कंपनी ने धारा 370 को 70-70 साल से बचाकर रखा था. पीएम मोदी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आतंकियों के घर में घुसकर मारते हैं. मोदी जी ने देश में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की परंपरा शुरू की.''

पीएफआई को लेकर क्या बोले गृहमंत्री

अमित शाह ने कहा, ''कांग्रेस की सरकारों के समय में यहां पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था. पीएम मोदी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर, 100 से अधिक स्थानों पर रेड करके पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. मैं आज वादा करके जाता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल के बाहर आने नहीं देंगे.''

अमित शाह ने कहा, ''पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई. हर गरीब को घर देने का काम मोदी जी ने किया है. इसी तरह किसानों को सालाना 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है. इसी तरह पीएम गरीब कल्यण अन्न योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है.''