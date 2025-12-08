ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते गवां दिए 63 हजार रुपए, 26 साल की लड़की ने किया सुसाइड, छोड़ा नोट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑनलाइन गेम खेलते-खेलते गवां दिए 63 हजार रुपए, 26 साल की लड़की ने किया सुसाइड, छोड़ा नोट

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में 26 साल की पोन आनंदि ने ऑनलाइन गेम में 63000 रुपए हारने के बाद मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली. घर में फांसी से लटकी मिली युवती के पास से सुसाइड नोट मिला है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तेनकासी जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेम में पैसे हारने से परेशान एक 26 साल के युवती ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे शिवगिरी और आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया है.

चार साल पहले हुई थी लव मैरिज

तेनकासी जिले के शिवगिरी क्षेत्र के अंबेडकर थेरु में रहने वाले प्रकाश की पत्नी पोन आनंदि (26) एक निजी अस्पताल में काम करती थीं. प्रकाश कोयंबटूर में एक निजी कंपनी में वैन ड्राइवर हैं. दोनों का चार साल पहले लव मैरिज हुआ था और उनकी दो साल की एक प्यारी बेटी है, जिसका नाम पुगाझिनी है.

चूंकि प्रकाश कोयंबटूर में रहते हैं और पोन आनंदि कदायनाल्लूर में काम करती थीं, इसलिए वह ज्यादातर समय बेटी को पावुर्सत्रम में अपने माता-पिता के पास छोड़ देती थीं.

4 दिसंबर की सुबह खुला दर्दनाक सच

3 दिसंबर को पोन आनंदि अपनी बेटी से मिलने मायके गईं और बाद में दोबारा शिवगिरी लौट आईं. अगले दिन, 4 दिसंबर की सुबह, प्रकाश की मां सेल्वी बहू से मिलने उनके घर पहुंचीं. लेकिन दरवाजा काफी देर तक खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद सेल्वी ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला. जैसे ही वह अंदर पहुंचीं, उन्होंने देखा कि पोन आनंदि कमरे में फांसी पर लटकी हुई हैं. यह दृश्य देखकर वह जोर-जोर से रोने लगीं. पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

कमरे से मिला सुसाइड नोट

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कमरे की तलाशी के दौरान एक पत्र बरामद किया. उस पत्र में पोन आनंदि ने साफ लिखा था, "मेरी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. मैंने ऑनलाइन गेम में पैसे गंवा दिए हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने यह कदम उठाया.”

परिवारवालों और सहकर्मियों से पूछताछ में पता चला कि पोन आनंदि काफी समय से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलती थीं. धीरे-धीरे वह गेम की लत में पड़ गईं और एक बार में नहीं, बल्कि कई बार में लगभग 63,000 रुपये हार गईं. इतनी बड़ी रकम जाने के बाद वह मानसिक तनाव में आ गई थीं और अपनी समस्या किसी से साझा भी नहीं कर पाई.

इलाके में शोक और चिंता

पोन आनंदि की मौत से पूरा गांव सदमे में है. लोगों का कहना है कि ऑनलाइन गेम युवाओं और महिलाओं में तेजी से फैल रहा है और इससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

(आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. यदि आप तनावग्रस्त हैं या आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, तो परामर्श के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: स्नेहा आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 044 -24640050, राज्य आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन – 1800 599 0019)

Published at : 08 Dec 2025 11:55 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tenkasi News
