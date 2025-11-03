Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. इस भयावह सड़क दुर्घटना में टिपर चालक की भी मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं. चेवेल्ला मंडल के मीर्जागुड़ा के पास हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग पर यह त्रासदी तब घटी, जब तांडूर डिपो की एक आरटीसी बस सीधे गिट्टी से लदे एक टिपर ट्रक से टकरा गई.

ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टिपर पर लदी गिट्टी बस के अंदर जा गिरी और कई यात्री उसके नीचे दब गए. टिपर के चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

टक्कर के बाद बस में अफरातफरी मच गई और कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं हैं. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को निकालकर चेवेल्ला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और तुरंत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य को किसी भी कीमत पर तेज किया जाए और घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए.

सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सीधा निर्देश दिया है कि दुर्घटना में घायल हुए हर एक व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से हैदराबाद के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों के इलाज में कोई कमी न हो और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए.

सीएम ने अधिकारियों को हर स्तर पर स्थिति से अवगत कराते रहने और दुर्घटना के बारे में लगातार अपडेट देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने घटनास्थल के नजदीकी मंत्रियों को भी तुरंत वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और प्रशासन को हर संभव मदद पहुंचाने को कहा है. सीएम रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर को बचाव और राहत अभियान को और गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल और प्रभावी सहायता मिल सके.

ये भी पढ़ें

यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?