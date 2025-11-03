यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक मौसम में बदलाव देखने को मिला. नवंबर माह की शुरुआत में ही उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिली, लेकिन फिर अब मौसम सामान्य होता दिख रहा है. राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है. यूपी और बिहार में सुबह शाम के वक्त कोहरा होने लगा है. इसके अलावा पहाड़ों में शीत लहर चलने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में आज सोमवार (3 नवंबर) की रात कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, क्योंकि आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है. मंगलवार को दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं. हालांकि इन तेज हवाओं के चलने के बावजूद दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है.

यूपी में अब बढ़ेगा कोहरा

मोंथा के बाद अब उत्तर प्रदेश में बारिश और हवा का सिलसिला थम गया है. हालांकि अब देर रात और सुबह के समय कोहरा होने पड़ने लगा है. 3 नवंबर के बाद अगले कुछ दिनों तक कोहरा होने की संभावना नहीं है. प्रदेश में 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है. राजधानी लखनऊ में बारिश के बाद बदले मौसम के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है.

प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में आज मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान कहीं-कहीं पर मध्यम कोहरा छाने की संभावना है. हालांकि इस अवधि में प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है, ना ही तेज हवा चलने की कोई उम्मीद है. 5 और 6 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं. 7 और 8 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि चक्रवात के बाद प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि सुबह के समय धुंध और कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है. उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तापमान अब सामान्य के करीब पहुंच गया है.

बिहार में कैसा रहेगा मौसम

यूपी से सटे बिहार की बात करें तो 3 और 4 नवंबर को पूरे बिहार में आसमान साफ होने की संभावना है. 5 से 7 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है. हालांकि यह सिस्टम कमजोर रहेगा, लेकिन इसके कारण फिर से हल्की और छिटपुट बारिश बिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है.

पहाड़ों में शीत लहर

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने लगा है. मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से ठंड बढ़ेगी तो वही पहाड़ों में शीत लहर ठिठुरन वाली ठंड होगी. पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी होने के आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छा सकता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में शीत लहर चलने की संभावना है. हालांकि प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा.

