हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPanchayat Elections: सरपंच का चुनाव लड़ने वाले शख्स ने नतीजों से पहले किया सुसाइड, अब 9 वोटों से जीता

Panchayat Elections: सरपंच का चुनाव लड़ने वाले शख्स ने नतीजों से पहले किया सुसाइड, अब 9 वोटों से जीता

Telangana Panchayat Elections: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनावों में चलकी राजू नाम का एक उम्मीदवार 9 वोटों के अंतर से जीत गया. लेकिन नतीजे घोषित होने से पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

Telangana Panchayat Elections 2025: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनावों के पहले दो चरणों में कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं. यहां सरपंच का चुनाव लड़ने वाले एक शख्स ने नतीजे घोषित होने से पहले सुसाइड कर लिया. बड़ी बात यह है कि नतीजे घोषित होने के बाद वह 9 वोटों से जीत गया. यानी एक मृत उम्मीदवार चुनाव जीत गया.

दरअसल संगारेड्डी जिले के रायकोड मंडल के पिपडपल्ली में चलकी राजू नाम के उम्मीदवार ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. लेकिन वह अब 9 वोटों के अंतर से सरपंच के रूप में जीत गए. कांग्रेस समर्थित चलकीराजू ने की मौत के बाद अब यहां फिर से चुनाव होने की संभावना है.

बहू ने सास को 18 वोटों से हराया

इस चुनाव में दूसरी दिलचस्प जानकारी तब सामने आई, जब पेद्दापल्ली जिले के पालकूर्ति मंडल के घन श्यामादास नगर में रमा नाम की महिला ने अपनी सास नरसम्मा को 18 वोटों के अंतर से हरा दिया.

चुनाव में जीतने वाले मृत उम्मीदवार

रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के मंचर्लागुडेम में वार्ड 8 से चुनाव लड़ने वाली पल्ले लता वार्ड सदस्य के रूप में जीतीं. 7 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान लता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई.

हार के बाद उम्मीदवार की मौत

पहले चरण के पंचायत चुनाव में हारने वाले बीआरएस समर्थित उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. मुनुगोडु मंडल के किष्टापुरम में सरपंच चुनाव में चेन्नगोनी कातमराज हार गए. कातमराज, जो गंभीर रूप से परेशान थे, को सीने में दर्द हुआ और उनकी मृत्यु हो गई.

कांग्रेस विधायक यशस्वी रेड्डी के गृहनगर में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने जीत हासिल की. पालकूर्ति विधायक यशस्वी रेड्डी के गृहनगर चेरलापालेम में बागी उम्मीदवार महेंद्र विजयी हुए.

पिता ने बेटे को हराया, तीसरी बार सरपंच बने

मेडिक जिले के रामायणपेट मंडल के झांसीलिंगापुर पंचायत चुनाव में पिता ने बेटे को हराया. पिता रामकिष्टैया ने बेटे वेंकटेश को हराया. कांग्रेस समर्थक रामकिष्टैया तीसरी बार झांसीलिंगापुर के सरपंच बने.

'मैं MLA होते हुए 3 साल तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाया', सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेता को कांग्रेस ने निकाला

BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद

Published at : 15 Dec 2025 06:29 PM (IST)
Tags :
TELANGANA NEWS Telangana Panchayat Elections 2025
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
फोटो गैलरी

टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
क्रिकेट
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
इंडिया
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली HQ में शाह-नड्डा मौजूद
यूटिलिटी
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
नौकरी
बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन
बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
