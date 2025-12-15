Panchayat Elections: सरपंच का चुनाव लड़ने वाले शख्स ने नतीजों से पहले किया सुसाइड, अब 9 वोटों से जीता
Telangana Panchayat Elections: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनावों में चलकी राजू नाम का एक उम्मीदवार 9 वोटों के अंतर से जीत गया. लेकिन नतीजे घोषित होने से पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था.
Telangana Panchayat Elections 2025: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनावों के पहले दो चरणों में कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं. यहां सरपंच का चुनाव लड़ने वाले एक शख्स ने नतीजे घोषित होने से पहले सुसाइड कर लिया. बड़ी बात यह है कि नतीजे घोषित होने के बाद वह 9 वोटों से जीत गया. यानी एक मृत उम्मीदवार चुनाव जीत गया.
दरअसल संगारेड्डी जिले के रायकोड मंडल के पिपडपल्ली में चलकी राजू नाम के उम्मीदवार ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. लेकिन वह अब 9 वोटों के अंतर से सरपंच के रूप में जीत गए. कांग्रेस समर्थित चलकीराजू ने की मौत के बाद अब यहां फिर से चुनाव होने की संभावना है.
बहू ने सास को 18 वोटों से हराया
इस चुनाव में दूसरी दिलचस्प जानकारी तब सामने आई, जब पेद्दापल्ली जिले के पालकूर्ति मंडल के घन श्यामादास नगर में रमा नाम की महिला ने अपनी सास नरसम्मा को 18 वोटों के अंतर से हरा दिया.
चुनाव में जीतने वाले मृत उम्मीदवार
रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के मंचर्लागुडेम में वार्ड 8 से चुनाव लड़ने वाली पल्ले लता वार्ड सदस्य के रूप में जीतीं. 7 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान लता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई.
हार के बाद उम्मीदवार की मौत
पहले चरण के पंचायत चुनाव में हारने वाले बीआरएस समर्थित उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. मुनुगोडु मंडल के किष्टापुरम में सरपंच चुनाव में चेन्नगोनी कातमराज हार गए. कातमराज, जो गंभीर रूप से परेशान थे, को सीने में दर्द हुआ और उनकी मृत्यु हो गई.
कांग्रेस विधायक यशस्वी रेड्डी के गृहनगर में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने जीत हासिल की. पालकूर्ति विधायक यशस्वी रेड्डी के गृहनगर चेरलापालेम में बागी उम्मीदवार महेंद्र विजयी हुए.
पिता ने बेटे को हराया, तीसरी बार सरपंच बने
मेडिक जिले के रामायणपेट मंडल के झांसीलिंगापुर पंचायत चुनाव में पिता ने बेटे को हराया. पिता रामकिष्टैया ने बेटे वेंकटेश को हराया. कांग्रेस समर्थक रामकिष्टैया तीसरी बार झांसीलिंगापुर के सरपंच बने.
यह भी पढ़ें -
'मैं MLA होते हुए 3 साल तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाया', सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेता को कांग्रेस ने निकाला
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL