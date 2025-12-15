Telangana Panchayat Elections 2025: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनावों के पहले दो चरणों में कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं. यहां सरपंच का चुनाव लड़ने वाले एक शख्स ने नतीजे घोषित होने से पहले सुसाइड कर लिया. बड़ी बात यह है कि नतीजे घोषित होने के बाद वह 9 वोटों से जीत गया. यानी एक मृत उम्मीदवार चुनाव जीत गया.

दरअसल संगारेड्डी जिले के रायकोड मंडल के पिपडपल्ली में चलकी राजू नाम के उम्मीदवार ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. लेकिन वह अब 9 वोटों के अंतर से सरपंच के रूप में जीत गए. कांग्रेस समर्थित चलकीराजू ने की मौत के बाद अब यहां फिर से चुनाव होने की संभावना है.

बहू ने सास को 18 वोटों से हराया

इस चुनाव में दूसरी दिलचस्प जानकारी तब सामने आई, जब पेद्दापल्ली जिले के पालकूर्ति मंडल के घन श्यामादास नगर में रमा नाम की महिला ने अपनी सास नरसम्मा को 18 वोटों के अंतर से हरा दिया.

चुनाव में जीतने वाले मृत उम्मीदवार

रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के मंचर्लागुडेम में वार्ड 8 से चुनाव लड़ने वाली पल्ले लता वार्ड सदस्य के रूप में जीतीं. 7 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान लता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई.

हार के बाद उम्मीदवार की मौत

पहले चरण के पंचायत चुनाव में हारने वाले बीआरएस समर्थित उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. मुनुगोडु मंडल के किष्टापुरम में सरपंच चुनाव में चेन्नगोनी कातमराज हार गए. कातमराज, जो गंभीर रूप से परेशान थे, को सीने में दर्द हुआ और उनकी मृत्यु हो गई.

कांग्रेस विधायक यशस्वी रेड्डी के गृहनगर में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने जीत हासिल की. पालकूर्ति विधायक यशस्वी रेड्डी के गृहनगर चेरलापालेम में बागी उम्मीदवार महेंद्र विजयी हुए.

पिता ने बेटे को हराया, तीसरी बार सरपंच बने

मेडिक जिले के रामायणपेट मंडल के झांसीलिंगापुर पंचायत चुनाव में पिता ने बेटे को हराया. पिता रामकिष्टैया ने बेटे वेंकटेश को हराया. कांग्रेस समर्थक रामकिष्टैया तीसरी बार झांसीलिंगापुर के सरपंच बने.

