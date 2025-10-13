तेलंगाना के मेदक जिले में महिला से सामूहिक बलात्कार, अमानवीय प्रताड़ना से तोड़ा दम

तेलंगाना के मेदक जिले में एक 33 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है. मजदूरी के बहाने बहलाए गए महिला का कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर क्रूरता से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

पीड़िता ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) की रात को हैदराबाद के गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले को लेकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है. पुलिस के अनुसार, यह अमानवीय अपराध मेदक जिले के कोलचारम मंडल के अपाजी पल्ली के आसपास के जंगली इलाके में शुक्रवार सुबह घटित हुई.

नौकरी का लालच देकर महिला को बहकाया

पीड़िता, जो मेदक मंडल के एक आदिवासी बस्ती की निवासी थी. शुक्रवार को मजदूरी के लिए मेदक शहर रवाना हुई थी. सूत्रों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें नौकरी का लालच देकर भरोसा जीता और करीब सात किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र में ले गए.

वहां उन दरिंदों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया. अपराध के बाद, उन्होंने पीड़िता की साड़ी से उसके हाथ को बांध दिया और लोहे के रॉड व अन्य हथियारों से बेरहमी से हमला किया, जिससे उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं. हमलावरों ने मौके से भागने में सफलता हासिल कर ली.

इलाज के दौरान पीड़ित महिला की मौत

शुक्रवार रात भर जंगल में गंभीर रूप से घायल और अर्धबेहोशी की हालत में पीड़िता पड़ी रही. शनिवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने उसे एक पेड़ के नीचे बंधी हुई अवस्था में बेहोश पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही डीएसपी प्रसन्ना कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस पीड़िता को पुलिस वाहन से मेदक सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति बिगड़ने पर उसे हैदराबाद के गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया. दुर्भाग्यवश, रविवार (12 अक्टूबर, 2025) की शुरुआती सुबह इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई.

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी



मेदक पुलिस ने शुरू में बलात्कार का मामला दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद इसे IPC की धारा 376 (बलात्कार) और 302 (हत्या) के तहत अपराध में दर्ज कर लिया. जांच में सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिसमें पीड़िता को बहलाने वाले संदिग्धों के सुराग मिलने की उम्मीद है.

SP मेदक डी.वी. श्रीनिवास राव ने बताया कि विशेष टीम गठित कर संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पीड़िता विवाहित और दो बच्चों की मां थी. पीड़िता के पति ने बताया, 'वह सुबह ही मजदूरी के लिए गई थी, हमें क्या पता था कि ये आखिरी मुलाकात होगी.' पुलिस ने पीड़िता के शव का पोस्टमॉर्टम कराया और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की.

