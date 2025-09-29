तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के दूसरे आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. ये चुनाव कई चरणों में होंगे, जिनमें MPTC और ZPTC के चुनाव दो चरणों में और ग्राम पंचायत के चुनाव तीन चरणों में होंगे.

MPTC और ZPTC चुनाव का पहला चरण 23 अक्टूबर और दूसरा चरण 27 अक्टूबर को होगा. ग्राम पंचायत चुनाव का पहला चरण 31 अक्टूबर, दूसरा चरण 4 नवंबर और तीसरा चरण 8 नवंबर को होगा.

