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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana ACB Raid: 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मामले में DSP भीम रेड्डी गिरफ्तार, मेडिकल टेस्ट के बाद रिमांड की कार्रवाई

Telangana ACB Raid: 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मामले में DSP भीम रेड्डी गिरफ्तार, मेडिकल टेस्ट के बाद रिमांड की कार्रवाई

तेलंगाना ACB ने आय से अधिक संपत्ति मामले में DSP भीम रेड्डी को गिरफ्तार किया. जांच में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति सामने आने के बाद मेडिकल टेस्ट और रिमांड की कार्रवाई शुरू हुई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 12:50 AM (IST)
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कई दिनों की कार्रवाही और अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाने के बाद तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने DSP भीम रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ़्तार किया है. जांच में उनसे जुड़ी 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति का पता चला था. यह गिरफ़्तारी अधिकारी से जुड़ी संपत्तियों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य एसेट्स की तलाशी और जांच के बाद हुई है. हिरासत में लिए जाने के बाद, भीम रेड्डी का हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सुरक्षा के बीच ले जाया गया.

इस मामले ने काफ़ी ध्यान खींचा है क्योंकि ACB ने पहले DSP को तुरंत गिरफ़्तार करने के बजाय नोटिस जारी किया था, जब उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था. उन्हें हिरासत में लेने में हुई देरी से आलोचना हुई थी और जांच की रफ़्तार पर सवाल उठे थे. हालाँकि, अधिकारियों ने आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति जमा करने के आरोपों की जांच जारी रखी और जांच के हिस्से के तौर पर ज़रूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ़्तारी की कार्रवाई की.

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रिमांड की तैयारी

मेडिकल टेस्ट के बाद, ACB अधिकारियों ने रिमांड की कार्रवाई के लिए भीम रेड्डी को न्यायिक अधिकारी के सामने पेश करने की प्रक्रिया शुरू की. जांचकर्ता मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, संपत्ति के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज़ों की जांच जारी रखे हुए हैं ताकि कथित संपत्ति की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके. यह गिरफ़्तारी राज्य की हाई-प्रोफ़ाइल भ्रष्टाचार जांचों में से एक में एक बड़ा घटनाक्रम है, और जैसे-जैसे मामला न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, और कानूनी व जांच संबंधी कार्रवाई की उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jul 2026 12:50 AM (IST)
Tags :
ACB DSP TELANGANA
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