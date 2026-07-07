हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSri Lanka Prison Riot: श्रीलंका की जेल बनी अखाड़ा, कैदियों के खूनी दंगे में 27 की मौत, 100 से ज्यादा घायल

Sri Lanka Prison Riot: श्रीलंका की जेल बनी अखाड़ा, कैदियों के खूनी दंगे में 27 की मौत, 100 से ज्यादा घायल

श्रीलंका की नेगोम्बो जेल में खूनी दंगे ने 27 लोगों की जान ले ली। 100 से ज्यादा घायल हैं. सरकार ने जांच समिति बनाई है, जबकि विपक्ष ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका के नेगोम्बो कारागार में हुए दंगे में मृतकों की संख्या मंगलवार (7 जुलाई ) को बढ़कर 27 हो गई. इस बीच, अधिकारियों ने दावा किया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि हिंसा के दौरान सुरक्षित बाहर निकाले गए करीब 700 कैदियों में कई विदेशी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने घटना की जांच करने और ऐसी हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय सुझाने की खातिर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की है.

जेल के प्रवक्ता ए.सी. गजनायके ने बताया कि रविवार को कैदियों के दो गुटों के बीच शुरू हुई झड़प सोमवार को जेल से भागने की कोशिश में बदल गई. नाश्ता परोसे जाने के दौरान कैदियों ने जेल अधिकारियों पर हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें :  Ram Mandir Donation Row: 'अखिलेश यादव को FIR...' VHP अध्यक्ष आलोक कुमार राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा बयान

गोलीबारी में मौतें

गजनायके ने बताया कि इसके बाद हुई गोलीबारी में जेल के सात अधिकारी और 19 कैदी मारे गए, जबकि कई लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह एक और व्यक्ति की मौत होने से घटना में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई.

घायल अस्पताल में भर्ती

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक कैदियों और जेल अधिकारियों को नेगोम्बो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ को बाद में कोलंबो के नेशनल हॉस्पिटल स्थानांतरित कर दिया गया. उन्होंने बताया कि कम से कम 10 लोगों की आपात सर्जरी करने की जरूरत पड़ी है.

जांच समिति गठित

कारागार मामलों के प्रभारी मंत्री हर्षना नानायकारा ने संसद को बताया कि पूरी जांच से उन कमियों का पता चलेगा जिनकी वजह से यह हिंसा हुई.

विपक्ष ने घेरा सरकार

विपक्षी सांसद अजित पी. परेरा ने संकट से निपटने के मंत्री के तरीके की आलोचना की. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'जब हालात बिगड़ रहे थे, तो उन्होंने स्थिति को काबू में करने के लिए कुछ नहीं किया. वे नाकाम रहे.'विपक्ष ने संसद अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस घटना पर तत्काल बहस की मांग की है.

गैंगस्टर पर शक

अधिकारियों ने मंगलवार(7 जुलाई ) को एक कुख्यात अपराधी, कटुवेलेगोडा सुरेश को कड़ी सुरक्षा वाली बूसा जेल में स्थानांतरित कर दिया. उनका मानना है कि जेल के भीतर मादक पदार्थों के वितरण नेटवर्क से उसके संबंध ही इस घटना का मुख्य कारण थे. हिंसा के समय करीब 1,800 कैदी कारागार में थे.

यह भी पढ़ें : Exclusive: राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई! जैश-ए-मोहम्मद के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप, हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र

Published at : 07 Jul 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Prison Riot SRI LANKA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Sri Lanka Prison Riot: श्रीलंका की जेल बनी अखाड़ा, कैदियों के खूनी दंगे में 27 की मौत, 100 से ज्यादा घायल
श्रीलंका की जेल बनी अखाड़ा, कैदियों के खूनी दंगे में 27 की मौत, 100 से ज्यादा घायल
इंडिया
वायनाड में भूस्खलन से 3 की मौत, 7 लापता… रोंगटे खड़े कर देगा केरल में कुदरत की तबाही का Video
वायनाड में भूस्खलन से 3 की मौत, 7 लापता… रोंगटे खड़े कर देगा केरल में कुदरत की तबाही का Video
इंडिया
Telangana Voter List Row : 'BLO को धमकाया, वोटर रजिस्ट्रेशन रोका'! तेलंगाना में BJP के आरोपों से मचा सियासी तूफान
'BLO को धमकाया, वोटर रजिस्ट्रेशन रोका'! तेलंगाना में BJP के आरोपों से मचा सियासी तूफान
इंडिया
इंडोनेशिया की संसद से पीएम मोदी का चीन को सीधा संदेश, बोले- 'भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर...'
भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर..., इंडोनेशिया की संसद से पीएम मोदी का ड्रैगन को सीधा संदेश
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
इंडिया
India-Indonesia Defence: जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
ट्रेंडिंग
Viral Video: अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget