एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास है. राजा लोग तय नहीं करेगा की सरकार कौन चलाएगा. हमें इसके लिए वोट का अधिकार दिया गया. वो तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी.

रेड्डी ने कहा, ''2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने. पहले ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल किया. इसके बाद ये लोग भाषा-जाति के नाम पर बांटने लगे. लोगों ने सुनना छोड़ दिया. डरना बंद कर दिए. जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ. मोदी जी को पता लग गया कि पीड़ित, दलित, गरीब, आदिवासी महिलाओं को वोट का हक मिला तो वो हारने वाले हैं. इसलिए उन्होंने दो तरह की जनता को तैयार किया. अमीर को वोट देने का अधिकार दिया. गरीब को हटा दिया.''

कांग्रेस के मंच से विदेशी नेता का "वोट चोर, गद्दी छोड़" बोलना कितना सही? सुनिए क्या बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी लाइव देखें : https://t.co/SHKBrs28BA #SouthernRisingSummit2026 #SouthernRisingSummit #ABPNews | @MeghaSPrasad | @revanth_anumula https://t.co/idbzmjTFhM — ABP News (@ABPNews) November 20, 2026

इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं. धर्म का इस्तेमाल करते हैं. गरीब का हक छीन रहे हैं. कोई मदद कर सकता है. इस देश का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है. आरएसएस और पीएम मोदी यूएस जा रहे हैं. आप हर देश में जा सकते हैं. वहां देश के बारे में बोल सकते हैं. तो क्या आपत्ति है.

13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया था. इसको लेकर बीजेपी ने करारा हमला किया.