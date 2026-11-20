Cyclone Akvan Live: चक्रवात अकवान का लैंडफॉल, 3 घंटे तक चलेगा प्रोसेस, चल रही तूफानी हवाएं
भीषण चक्रवात अकवान का लैंडफॉल शुरू हो गया है. ये 3 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है. मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है. कई इलाकों में भारी बारिश होने वाली है.
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बंगाली की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान अकवान कमजोर होकर अब सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल गया है. तूफान का बाहरी हिस्सा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट तक पहुंच चुका है. ये चक्रवात ओडिशा के तट पर टकरा गया है. लैंडफॉलो शुरू हो गया है और ये प्रोसेस अगले 3 घंटे तक चलने वाला है.
21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे इस तूफान के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि चक्रवात 'अकवान' शुक्रवार सुबह ओडिशा तट से टकराने लगा है. इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग तीन घंटे लगने की उम्मीद है. शुक्रवार तड़के 'गंभीर चक्रवाती तूफान' से कमजोर होकर 'चक्रवाती तूफान' में तब्दील हुआ यह चक्रवात, गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर रहा है. तट से टकराने की इस प्रक्रिया के दौरान हवा की गति 70-80 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 90 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है.
सैटेलाइट तस्वीरें की थीं शेयर
एक घंटे से भी कम समय पहले साझा किए गए एक पिछले अपडेट में IMD ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चक्रवात के बाहरी बारिश वाले हिस्से जमीन से टकरा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में चक्रवात के संभावित रास्ते में भी बदलाव आया है. पहले के अनुमानों में इसके आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसके तट से टकराने का संभावित क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट की ओर खिसक गया है, जिससे दक्षिण ओडिशा भी इस तूफान के असर के दायरे में आ गया है.
1,38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
दक्षिणी संभाग के राजस्व संभागीय आयुक्त (RDC) विजय अमृता कुलांगे ने बताया कि अब तक हमने गंजाम में 1,38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों या चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचा दिया है. हमने उनके लिए पका हुआ भोजन और पीने के पानी का उचित इंतजाम किया है. साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो, इसके लिए हमने सभी लोगों की 100% मेडिकल स्क्रीनिंग भी की है.
3 घंटे तक जारी रहेगा लैंडफॉल
आईएमडी ने जानकारी दी है कि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले 3 घंटों तक जारी रहेगी.
Landfall process of commanced and wil continue for next 3 hours. https://t.co/hyNtaJJaSX— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026
खतरे वाले इलाकों को करवाया खाली
दक्षिणी संभाग के राजस्व संभागीय आयुक्त (RDC) विजय अमृता कुलांगे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, लोगों को सुरक्षित रखने का इंतजाम कर लिया गया है. किसी में कोई स्वास्थ्य समस्या पाई गई, तो उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों में भेज दिया गया. गजपति में 22,000 से अधिक लोगों को और कंधमाल में 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी इंसान या जानवर की जान न जाए. हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं और इसके लिए हमने अलग-अलग टीमों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया है. हमने पहले ही पहाड़ी इलाकों, ढलान वाले क्षेत्रों और उन जगहों की पहचान कर ली है जहां लैंडस्लाइड का खतरा है. हमने इन सभी इलाकों को खाली करा लिया है. हम विशेष रूप से गंजाम पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि चक्रवात के यहीं तट से टकराने की संभावना है. इसके अलावा, हम सड़क यातायात पर भी नजर रख रहे हैं और उसे नियंत्रित कर रहे हैं."
#WATCH | Cyclone Akvan | Ganjam, Odisha: Vijay Amruta Kulange, Revenue Divisional Commissioner (RDC) for the Southern Division says, "In view of Cyclone Akvan. Right now it's near Gopalpur. Mostly, landfall will be at Gopalpur as per IMD prediction. And we are still watching; this cyclone's path was very unpredictable from day one. So that's why we are monitoring directions and predictions from IMD and SRC office. Till now in Ganjam, we have evacuated more than 1,38,000 people and we shifted them to safe cyclone rescue shelter relief center. We have ensured proper cooked food, proper drinking water and we have also done 100% screening from medical point of view so that there should not be any health issues. And if any health issues were found, we shifted them to health centers, to hospitals. In Gajapati, more than 22,000 people have been shifted to safe places and in Kandhamal more than 13,000 people have been shifted to safe places. Main objective is that there should not be any loss of life, human life also and animals also. We are taking care of that, and for that purpose we have deployed different teams in the field at strategic locations also. In advance, we have identified hilly areas, slope areas and wherever there is a possibility of landslides. So, all these areas we have evacuated, and we are monitoring especially Ganjam, as landfall is likely to happen in Ganjam. Road traffic also we are monitoring and controlling..."— ANI (@ANI) November 20, 2026