बंगाली की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान अकवान कमजोर होकर अब सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल गया है. तूफान का बाहरी हिस्सा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट तक पहुंच चुका है. ये चक्रवात ओडिशा के तट पर टकरा गया है. लैंडफॉलो शुरू हो गया है और ये प्रोसेस अगले 3 घंटे तक चलने वाला है.

21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे इस तूफान के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि चक्रवात 'अकवान' शुक्रवार सुबह ओडिशा तट से टकराने लगा है. इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग तीन घंटे लगने की उम्मीद है. शुक्रवार तड़के 'गंभीर चक्रवाती तूफान' से कमजोर होकर 'चक्रवाती तूफान' में तब्दील हुआ यह चक्रवात, गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर रहा है. तट से टकराने की इस प्रक्रिया के दौरान हवा की गति 70-80 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 90 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है.

सैटेलाइट तस्वीरें की थीं शेयर

एक घंटे से भी कम समय पहले साझा किए गए एक पिछले अपडेट में IMD ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चक्रवात के बाहरी बारिश वाले हिस्से जमीन से टकरा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में चक्रवात के संभावित रास्ते में भी बदलाव आया है. पहले के अनुमानों में इसके आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसके तट से टकराने का संभावित क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट की ओर खिसक गया है, जिससे दक्षिण ओडिशा भी इस तूफान के असर के दायरे में आ गया है.

1,38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

दक्षिणी संभाग के राजस्व संभागीय आयुक्त (RDC) विजय अमृता कुलांगे ने बताया कि अब तक हमने गंजाम में 1,38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों या चक्रवात राहत केंद्रों में पहुंचा दिया है. हमने उनके लिए पका हुआ भोजन और पीने के पानी का उचित इंतजाम किया है. साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो, इसके लिए हमने सभी लोगों की 100% मेडिकल स्क्रीनिंग भी की है.