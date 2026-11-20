प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को फिक्की (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन में देश के बड़े उद्योगपतियों से एक ऐसा सवाल पूछा, जिसने कॉरपोरेट सेक्टर और कर्मचारियों के बीच मुनाफे के बंटवारे पर बहस छेड़ दी है. मोदी ने कहा कि सरकार ने कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स में राहत दी, आम लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी, लेकिन क्या उद्योगों ने इसके बदले कर्मचारियों की संख्या और उनकी सैलरी बढ़ाई?

उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा, “मैंने 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स में राहत दी, लेकिन क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई या उनकी सैलरी बढ़ाई?” प्रधानमंत्री का इशारा साफ था कि सरकार की ओर से कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं, अब उद्योगों को भी रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में योगदान देना चाहिए.

लेकिन क्या आंकड़े भी प्रधानमंत्री की चिंता की पुष्टि करते हैं? कंपनियों का मुनाफा कितना बढ़ा है? कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? और क्या कंपनियों ने मुनाफे के अनुपात में रोजगार पैदा किए हैं? आइए आंकड़ों से समझते हैं.

कंपनियों का मुनाफा कितनी तेजी से बढ़ा?

भारतीय कंपनियों के मुनाफे में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मार्च 2026 के आकलन के मुताबिक, 7,992 गैर-सरकारी और गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का टैक्स के बाद मुनाफा वित्त वर्ष 2024-25 में 23.1 फीसदी बढ़ा.

इन कंपनियों का कुल मुनाफा वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 7.1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी चार साल में यह करीब तीन गुना हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े भी कंपनियों की मजबूत कमाई की ओर इशारा करते हैं. मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, Nifty 500 कंपनियों का संयुक्त मुनाफा सालाना आधार पर 15.6 फीसदी बढ़कर 18.1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. वित्त वर्ष 2021-22 में यह करीब 9.8 लाख करोड़ रुपये था.

इसी रिपोर्ट के अनुसार, Nifty 500 कंपनियों का मुनाफा-जीडीपी अनुपात बढ़कर 5.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. सभी सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के लिए यह अनुपात 5.7 फीसदी था, जो 18 साल का उच्चतम स्तर बताया गया.

इसका मतलब है कि भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर की कमाई अर्थव्यवस्था के मुकाबले तेजी से बढ़ी है. हालांकि, हर कंपनी और हर सेक्टर की स्थिति एक जैसी नहीं है.

मुनाफा बढ़ा तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी?

यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है. कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अलग-अलग आंकड़ों में यह बढ़ोतरी कंपनियों के मुनाफे की रफ्तार से कम नजर आती है.

सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण(PLFS) की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, नियमित वेतन या सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की औसत मासिक कमाई 2024 में 21,455 रुपये थी, जो 2025 में बढ़कर 22,699 रुपये हो गई. यानी एक साल में करीब 5.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

इसका मतलब है कि औसतन 21,455 रुपये कमाने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी की मासिक कमाई एक साल में करीब 1,244 रुपये बढ़ी. यह आंकड़ा महंगाई को घटाकर निकाली गई वास्तविक आय नहीं, बल्कि मौजूदा कीमतों पर आधारित औसत कमाई है.

दूसरी ओर, जेफ़रीज़ की 21 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में सूचीबद्ध कंपनियों में अनुमानित सैलरी हाइक 9.4 फीसदी रही. यह रिपोर्ट 2,200 से ज्यादा सूचीबद्ध कंपनियों और करीब 1.04 करोड़ कर्मचारियों के आंकड़ों पर आधारित है.

यहां ध्यान देना जरूरी है कि PLFS का 5.8 फीसदी और जेफ़रीज़ का 9.4 फीसदी एक ही तरह का आंकड़ा नहीं है. पहला नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की औसत मासिक कमाई में बदलाव बताता है, जबकि दूसरा सूचीबद्ध कंपनियों में वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है. दोनों को सीधे एक-दूसरे के बराबर नहीं रखा जा सकता.

कंपनियों का स्टाफ खर्च कितना बढ़ा?

RBI के जून 2026 के आंकड़े इस बहस को और दिलचस्प बनाते हैं. केंद्रीय बैंक ने 4,278 सूचीबद्ध गैर-सरकारी और गैर-वित्तीय कंपनियों के वित्तीय नतीजों का अध्ययन किया.

इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का स्टाफ खर्च 10.7 फीसदी बढ़ा. IT कंपनियों में यह बढ़ोतरी 6.1 फीसदी और गैर-IT सेवा क्षेत्र की कंपनियों में 9 फीसदी रही.

लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है. स्टाफ खर्च बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर कर्मचारी की सैलरी उतनी ही बढ़ी. स्टाफ खर्च में नए कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, बोनस और अन्य कर्मचारी लाभ भी शामिल होते हैं. इसलिए इसे सीधे औसत सैलरी हाइक नहीं कहा जा सकता.

RBI के मुताबिक, गैर-IT सेवा कंपनियों में स्टाफ खर्च की तुलना में बिक्री का अनुपात घटा भी है. यानी कंपनियों की कमाई में कर्मचारियों पर होने वाले खर्च का हिस्सा कुछ क्षेत्रों में कम हुआ.

मुनाफा बढ़ा, लेकिन नई नौकरियां कितनी पैदा हुईं?

प्रधानमंत्री के सवाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रोजगार से जुड़ा है. जेफ़रीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में सूचीबद्ध कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की दर सिर्फ 1.8 फीसदी रही. यह पांच साल का सबसे निचला स्तर था.

रिपोर्ट में शामिल कंपनियों में से केवल 54 फीसदी ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई. IT सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी सिर्फ 0.8 फीसदी रही, जबकि वित्तीय सेवा क्षेत्र में यह 1.7 फीसदी थी.

इन कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब 1.95 लाख नौकरियां जोड़ीं. इनमें वित्तीय सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा. इस सेक्टर में 47,900 नौकरियां जुड़ीं. हेल्थकेयर में 37 हजार, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर में 34,400 और IT में 14,400 नौकरियां बढ़ीं.

यह आंकड़ा बताता है कि सैलरी बढ़ने और नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार अलग-अलग रही. कंपनियों ने मौजूदा कर्मचारियों पर खर्च बढ़ाया, लेकिन नई भर्ती उसी अनुपात में नहीं हुई.

क्या कंपनियों और कर्मचारियों के बीच आय का अंतर बढ़ रहा है?

इस सवाल पर 11 नवंबर 2026 को प्रकाशित Mint की एक रिपोर्ट महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखती है. BSE 500 की 232 कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों के विश्लेषण के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 45 फीसदी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने अपने यहां के औसत कर्मचारी की औसत कमाई से 100 गुना से अधिक पारिश्रमिक हासिल किया.

वित्त वर्ष 2019-20 में ऐसी कंपनियों का अनुपात करीब 40 फीसदी था.

रिपोर्ट के मुताबिक, BSE 500 कंपनियों में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डायरेक्टरों के पारिश्रमिक में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि इन कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा 22 फीसदी बढ़ा. इसके मुकाबले, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों को छोड़कर कर्मचारियों के कुल पारिश्रमिक में सिर्फ 1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

यह आंकड़ा खास तौर पर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह बताता है कि कुछ कंपनियों में शीर्ष प्रबंधन के पारिश्रमिक और सामान्य कर्मचारियों की कमाई के बीच अंतर बढ़ा है. हालांकि, यह सभी भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि BSE 500 की चुनी हुई 232 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है.

सरकार ने कंपनियों को टैक्स में कितनी राहत दी?

सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दी थी. नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कुछ शर्तों के साथ 15 फीसदी की दर भी लागू की गई.

इसके अलावा, नई टैक्स व्यवस्था के तहत बजट 2025 में ऐसी राहत दी गई कि पात्र करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर रिबेट के कारण इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो सकती है. यह राहत शर्तों और लागू टैक्स व्यवस्था के अधीन है.

सरकार का तर्क है कि टैक्स में राहत से कंपनियों के पास निवेश, उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से पूछा है कि इस राहत का फायदा कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों तक कितना पहुंचा.

आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर दिखाते हैं. एक तरफ कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ा है. दूसरी तरफ कर्मचारियों की औसत कमाई और स्टाफ खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है. लेकिन नई नौकरियों की रफ्तार धीमी रही है और कुछ बड़ी कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों तथा सामान्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंतर बढ़ा है.

यह कहना सही नहीं होगा कि कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ाई. RBI और जेफ़रीज़ के आंकड़े इसके उलट बताते हैं. लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मुनाफे में हुई बढ़ोतरी का पर्याप्त हिस्सा कर्मचारियों की आय और रोजगार के अवसरों में बदल रहा है?

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत के सामने इसी सवाल को रखा है. इसका जवाब सिर्फ कंपनियों के मुनाफे से नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में पैदा होने वाली स्थायी नौकरियों, वास्तविक वेतन वृद्धि और कर्मचारियों की क्रय शक्ति से भी तय होगा.