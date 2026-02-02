हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTejas MK1A: आ रहा AI और SATCOM से लैस एडवांस तेजस, ताकत देख खौफ खा रहा पाकिस्तान

Tejas MK1A: आ रहा AI और SATCOM से लैस एडवांस तेजस, ताकत देख खौफ खा रहा पाकिस्तान

भारत 2 स्वदेशी तेजस MK1 फाइटर जेट हादसों में गंवा चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना बहुत एडवांस और AESA रडार से लैस तेजस MK1A को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 02 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारत 2 स्वदेशी तेजस MK1 फाइटर जेट हादसों में गंवा चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स जल्द ही तेजस MK1 लड़ाकू विमान के बेड़े में 2 नए इसी तरह के जेट्स शामिल कर सकती है या फिर एडवांस फाइटर जेट तेजस MK1A से इसे बदल सकती है. 

तेजस MK1A 
तेजस MK1A तेजस MK1 से बहुत एडवांस है. तेजस MK1A हाईटेक AESA रडार से लैस है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और स्वदेशी अस्त्र हथियार भी हैं. इसमें उड़ान के दौरान ही ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम और हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता होगी. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेजस MK1A के वायुसेना के बेड़े में आने तक तेजस MK1 को ही अपग्रेड किया जा रहा है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और SATCOM लगाए जा रहे हैं.

कितना पावरफुल है ये जेट
इस फाइटर जेट में सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो एक लचीला कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो पारंपरिक फिक्स्ड-फंक्शन हार्डवेयर की जगह रेडियो सिग्नल को प्रोसेस, मॉड्यूलेट और डीकोड करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है. यह रियल टाइम में कई फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म पर सुरक्षित, हाई-स्पीड और इंटर ऑपरेबल वॉयस/डेटा कम्युनिकेशन को संभव बनाता है.

SATCOM यानि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का मतलब है, दूर की जगहों के बीच वॉइस, डेटा और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो सिग्नल को आसान बनाने, बढ़ाने और रिले करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट का इस्तेमाल करना. यह ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए एक जरूरी बैकबोन का काम करता है, जिससे दूरदराज के इलाकों, एविएशन, समुद्री और आपदा राहत की स्थितियों में कनेक्टिविटी मिलती है. 

बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के सेकेंड स्क्वॉड्रन में 16 तेजस MK1 FOC एयरक्रॉफ्ट हैं. ये जेट पुराने ELM-2032 रडार और एवियानिक्स से लैस हैं. हालांकि, एयर डिफेंस के मामलों में ये ऑपरेशनल जरूरतों और ट्रेनिंग मिशनों को पूरा करते हैं.

MK1 से कितना हाईटेक है तेजस MK1A
तेजस MK1 तेजस MK1A की तरह हाईटेक नहीं है. तेजस MK1A में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सिस्टम, पॉड बेस्ड जैमिंग कैपेबिलिटी और इंप्रूव्ड एवियानिक्स आर्किटेक्चर है. वायुसेना ने 73 तेजस MK1A सिंगल सीटों और 10 दो सीटों वालें फाइटर्स खरीदे हैं. हाल ही में वायुसेना ने 97 और सिंगल सीटों वाले तेजस MK1A खरीदने का करार किया है और इसकी पूरी खेप 2032 के लास्ट तक मिलने की संभावना है.

ये भी पढ़ें 

Union Budget Session: राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?

Published at : 02 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Tejas MK1 Tejas Mk1A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1
पाकिस्तान में ओटीटी पर धडल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1
पाकिस्तान में ओटीटी पर धडल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget