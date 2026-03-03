हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIran-Israel Conflict: जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अबू धाबी की फ्लाइट, यात्रियों ने बयां किया मंजर

Iran-Israel Conflict: जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अबू धाबी की फ्लाइट, यात्रियों ने बयां किया मंजर

ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव के बीच हवाई सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं. अबू धाबी से दिल्ली की उड़ान इसका संकेत है. यात्रियों ने बताया कि उन्होंने मिसाइलों को इंटरसेप्ट होते देखा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर हालिया सैन्य हमलों के बाद मिडल ईस्ट में पैदा हुए तनाव के बीच अब धीरे-धीरे हवाई सेवाएं बहाल होने लगी हैं. सोमवार को अबू धाबी से एक विमान भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जो खाड़ी क्षेत्र में कई दिनों के व्यवधान के बाद भारत-लिंक्ड यात्रा की बहाली का एक महत्वपूर्ण संकेत है. हालांकि स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है और एयरलाइंस सावधानी के साथ अपनी सेवाएं सीमित रूप में शुरू कर रही हैं.

अबू धाबी से दिल्ली लौटे यात्रियों ने खाड़ी क्षेत्र के ऊपर के डरावने मंजर को साझा किया. 'शिव' नामक एक यात्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "आसमान में स्थिति काफी तनावपूर्ण थी. हम देख सकते थे कि मिसाइलों को लगातार इंटरसेप्ट किया जा रहा था. एयरस्पेस बहुत व्यस्त था, हालांकि अबू धाबी में इसका कोई सीधा या बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला." दिल्ली के अलावा एतिहाद एयरवेज की एक अन्य उड़ान अबू धाबी से मुंबई भी पहुंची है.

एयरलाइंस ने शुरू की बहाली की प्रक्रिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि वह तीन मार्च से मस्कट (ओमान) के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर देगी. यह दिल्ली, कोच्चि, कोझिकोड, मंगलुरु, मुंबई और तिरुचिरापल्ली जैसे प्रमुख शहरों को फिर से जोड़ेगा. इतना ही नहीं रियाद में भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी दी है, "इंडिगो एयरलाइंस जेद्दा से भारत के लिए स्पेशल फ्लाइट्स उड़ाएगी."

वहीं, ट्रेवल प्लेटफॉर्म ईज माय ट्रिप ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए 3 मार्च की शाम फुजैरा (यूएई) से दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष चार्टर उड़ानें संचालित करने का फैसला लिया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सीटें सीमित हैं और 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर दी जाएंगी.

सावधानी बरतने की सलाह

प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाईदुबई ने भी 2 मार्च की शाम से अपनी सीमित उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं. एमिरेट्स ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता उन यात्रियों को समायोजित करना है जिनकी बुकिंग पहले की थी. एयरलाइन ने सख्त लहजे में यात्रियों से कहा है, "जब तक आपको सूचित न किया जाए, कृपया हवाई अड्डे पर न आएं. अधिकांश उड़ानें अभी भी निलंबित हैं."

सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस और संपर्क विवरण जरूर अपडेट कर लें. मिडल ईस्ट में युद्ध के बाद पैदा हुए इन हालात ने वैश्विक विमानन क्षेत्र को सतर्क कर दिया है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक उड़ानों के समय में बदलाव की संभावना बनी रहेगी.

Published at : 03 Mar 2026 03:03 AM (IST)
Tags :
America Abu Dhabi Iran DELHI #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Iran-Israel Conflict: जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अबू धाबी की फ्लाइट, यात्रियों ने बयां किया मंजर
Iran-Israel Conflict: जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अबू धाबी की फ्लाइट, यात्रियों ने बयां किया मंजर
इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों से मांगा रिफॉर्म्स का ब्यौरा, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिए निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों से मांगा रिफॉर्म्स का ब्यौरा, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिए निर्देश
इंडिया
शादीशुदा बहन के अफेयर से परेशान था भाई, गु्स्से में कर दी हत्या, 1 साल से पति से रह रही थी अलग
शादीशुदा बहन के अफेयर से परेशान था भाई, गु्स्से में कर दी हत्या, 1 साल से पति से रह रही थी अलग
इंडिया
क्रूरता की हद! पत्नी पर था शक, शख्स ने 2 मासूम बेटियों को बाल्टी में डुबोकर मार डाला, फिर पी लिया जहर
क्रूरता की हद! पत्नी पर था शक, शख्स ने 2 मासूम बेटियों को बाल्टी में डुबोकर मार डाला, फिर पी लिया जहर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
दिल्ली NCR
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget