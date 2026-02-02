हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUnion Budget Session: राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?

Union Budget Session: राहुल गांधी के बयान पर आखिर सरकार को आपत्ति क्या, तीन-तीन मंत्री एक साथ भिड़े?

Union Budget Session: लोकसभा के बजट सत्र में सोमवार को राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मच गया. राहुल को डोकलाम पर बोलने से रोकने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू को खड़े होना पड़ गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 02 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा के बजट सत्र में बड़ा हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बिना छपी पुस्तक का जिक्र कर दिया. 2 फरवरी 2026 को सदन में राहुल ने जैसे ही पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब से उनका बयान पढ़ा तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उन्हें रोकने के लिए खड़े हो गए.

राहुल के डोकलाम बयान पर हुआ विवाद

राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आरोप लगाए, हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए. इसके बाद राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की आत्मकथा को कोट करना शुरू किया. राहुल ने कहा कि आप समझेंगे कि कौन है देशभक्त. वो कहते हैं कि चीनी टैंक भारतीय पोजशीन में कैलाश रेंज के कुछ सौ मीटर ही दूर थे. लेकिन उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक तीन बड़े मंत्रियों ने खड़े होकर उन्हें रोकने की कोशिश की...

  • राजनाथ सिंह: राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों का जिक्र नहीं था. राहुल गांधी जिस किताब की बातें कर रहे हैं, वह छप ही नहीं सकी थी. राहुल का रेफरेंस गलत है.
  • अमित शाहराहुल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल को बताना चाहिए यह पुस्तक प्रकाशित हुई या नहीं. राहुल किसी का लिखा नहीं पढ़ सकते.
  • किरेन रिजिजू: राहुल को बोलने से रोकते हुए रिजिजू ने कहा कि आप सदन के नियम तोड़ रहे हैं. संसद नियमों से चलती है और यहां आप बिना छपी किताब के बारे में बात नहीं कर सकते हैं.

राहुल के बयान पर सरकार को आपत्ति क्या?

राहुल नरवणे का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में लिखा गया है. मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं. इस पर राजनाथ ने कहा कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है. राहुल के बयान के खिलाफ सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति यह रही कि एक बिना छपी किताब को संसद में नहीं पढ़ना चाहिए. राजनाथ सिंह ने कहा कि नरवणे की किताब में गलत तर्क दिए गए थे, जिस वजह से किताब को पब्लिश नहीं होने दिया. अब राहुल उसी किताब को पढ़ रहे हैं, जो गलत है.

Published at : 02 Feb 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
Advertisement

वीडियोज

Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Patna Neet Case: NEET छात्रा की मौत मामले पर पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन | NEET Case
Snowfall In Kashmir: बर्फबारी के बाद स्वर्ग सा सुंदर दिखने लगा कश्मीर, खुद को रोक नहीं पा रहे पर्यटक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget