'राहुल गांधी को शादी के लिए मनाओ', जब प्रियंका ने इरफान से कही ये बात

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से चर्चा में आए मोहम्मद इरफान सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी बातें इस अंदाज में रखीं, जिसने वो वीडियो देखे, वो कायल हो गया कि एक श्रमिक कैसे संविधान और साहित्य के प्रति इतनी समझ रखता है. इरफान के वायरल होने के बाद राहुल गांधी भी इरफान से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे. राहुल ने इस दौरान अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उनकी बात कराई, जिसमें प्रियंका ने कुछ ऐसा कहा, जो अब वायरल हो रहा है.

इरफान से बातचीत में प्रियंका गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो राहुल गांधी को समझाएं कि शादी कर लें. इस बातचीत का खुलासा खुद इरफान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है. कांग्रेस महासचिव ने ये भी कहा कि उनका भाई उनकी बात नहीं सुनता.

इरफान ने प्रियंका से क्या कहा?

प्रियंका गांधी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए इरफान ने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे.' राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान इरफान से लोकतंत्र, संविधान, श्रमिकों के अधिकार को लेकर बातचीत की. इतना ही नहीं, जाते-जाते राहुल गांधी इरफान और उनके परिवार को संसद आने का न्योता भी देकर गए.

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राहुल गांधी से इरफान ने की ये अपील

इरफान ने राहुल गांधी से कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है. उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष से मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मुद्दों को सामने लाना जारी रखने को कहा. उन्होंने राहुल गांधी के ऑटो चालकों, मैकेनिक, मजदूरों, कुली आदि लोगों से मिलकर उनकी तकलीफों को जानने और उनका समाधान करने की दिशा में कदम उठाने की भी तारीफ की.

इरफान के बात रखने का तरीका अलग

जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान एक इंटरव्यू में इरफान ने श्रमिकों की समस्याओं पर चिंता जताई थी. श्रमिकों और मजदूरों के हालात पर चैनल से बात करते-करते इरफान भावुक हो गए. उन्होंने संविधान और साहित्य के जरिए अपनी बातें रखीं. सीमित पहुंच के बावजूद उनके सामाजिक मुद्दों पर ज्ञान को देखते हुए लोग बहुत प्रभावित हुए.

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