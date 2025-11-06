तमिलनाडु के होसुर में एक महिला हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाने के आरोप में एक महिला और बेंगलुरु में रहने वाले उसके एक पुरुष मित्र को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बृहस्तपतिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि कृष्णगिरि जिले के नागमंगलम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाली सैकड़ों महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया जब कंपनी के ‘विड़ियाल रेजिडेंसी’ नामक महिला कर्मचारी आवास के एक बाथरूम के अंदर छिपाकर लगाया गया कैमरा मिला. यह कर्मचारी आवास 11 मंजिला है जिसमें आठ ब्लॉक हैं और यहां 6,000 से अधिक महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है.

आरोपी महिला और उसके साथी की पहचान

पुलिस ने बताया कि कंपनी की नागमंगलम इकाई में कार्यरत ओडिशा की 22 वर्षीय नीलू कुमारी गुप्ता इसी कर्मचारी आवास में रहती थी और उसने कथित तौर पर अपने पुरुष मित्र संतोष (25) के उकसाने पर यह कैमरा लगाया था. पुलिस अधीक्षक (एसपी) पी थंगदुराई के अनुसार, संतोष को पांच नवंबर को उदनपल्ली की पुलिस टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. उन्होंने एक बयान में कहा कि यह कैमरा दो नवंबर को उस कमरे के बाथरूम में लगाया गया था जहां उत्तरी राज्यों की महिलाएं रहती थीं और जहां नीलू कुमारी भी रहती थी.

विरोध के बाद अधिकारियों का हस्तक्षेप

महिला कर्मचारियों के विरोध के बाद होसुर की अतिरिक्त जिलाधिकारी आकृति सेठी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उनसे बातचीत की. साथ ही उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया. कर्मचारी आवास में बुधवार को भारी संख्या में जमा हुए महिला कर्मचारियों के माता-पिता को भी पुलिस को शांत कराना पड़ा. अधिकारी ने बताया कि परिसर की गहन जांच के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और भी छिपा हुआ कैमरा तो नहीं लगाया गया है.

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का बयान

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि कंपनी इस घटना को पूरी गंभीरता और सावधानी से देख रही है. कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'सभी के लिए एक सुरक्षित और सहायक कार्यस्थल प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारी नीतियां हैं कि हम अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराएं.'

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्मचारियों की सुरक्षा, गोपनीयता और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रवक्ता ने कहा, 'जब हमें होसुर स्थित हमारे आवासीय परिसर में हमारे एक कर्मचारी के साथ हुई घटना के बारे में पता चला, तो हमने तुरंत कार्रवाई की और मामले की सूचना पुलिस को दी.'