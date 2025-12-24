Tamil Nadu: घर में लड़ पड़ी देवरानी-जेठानी, युवक ने चाकू गोदकर कर दी भाभी की हत्या
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. नशे में धुत युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से भाभी की हत्या कर दी. आरोपी ने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया.
Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी ही भाभी की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या कर दी. यह घटना कडम्बत्तुर यूनियन के मप्पेदु के पास इरुलांचेरी गांव की है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
घरेलू काम को लेकर बढ़ता विवाद
इरुलांचेरी गांव के रहने वाले इलैयाराजा (30) एक निजी कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं. उनकी पत्नी शांति (26) गृहिणी थीं और उनकी दो छोटी बेटियां हैं. इलैयाराजा के छोटे भाई इषैमेगम (28) की शादी करीब चार महीने पहले ही हुई थी. दोनों भाई एक ही घर में संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे.
पुलिस के अनुसार, संयुक्त परिवार में रहने के कारण घर के कामकाज को लेकर अक्सर तनाव रहता था. शांति और इषैमेगम की पत्नी के बीच भी घरेलू कामों को लेकर आए दिन बहस होती रहती थी. घटना वाले दिन इलैयाराजा घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि इषैमेगम कथित तौर पर शराब के नशे में था.
गुस्से में उठाया खौफनाक कदम
इसी दौरान शांति और इषैमेगम की पत्नी के बीच फिर से बहस हो गई. बताया जा रहा है कि बहस के दौरान शांति ने इषैमेगम की पत्नी के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कह दीं. यह सुनकर नशे में धुत इषैमेगम गुस्से से बेकाबू हो गया. उसने रसोई में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और शांति पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
शांति की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इषैमेगम वहां से फरार हो चुका था. खून से लथपथ शांति को गंभीर हालत में पेराम्बाक्कम सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि अधिक खून बहने के कारण रास्ते में ही शांति की मौत हो चुकी थी.
पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण
घटना की सूचना मिलते ही मप्पेदु पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल भेज दिया. कुछ समय बाद आरोपी इषैमेगम खुद मप्पेदु पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
इस दर्दनाक घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं दो मासूम बच्चियों के सिर से मां का साया उठ गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
