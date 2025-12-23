Telangana: प्यार में मिला धोखा, शादी से इनकार के बाद हैदराबाद में बीटेक छात्रा ने की आत्महत्या

Hyderabad Crime News: हैदराबाद के बाहरी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. प्यार में धोखा मिलने के बाद एक बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी से इनकार बना मौत की वजह

यह घटना रंगा रेड्डी जिले के रचकोंडा कमिश्नरेट के अंतर्गत मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है. अल्मासगुडा स्थित एसएसआर नगर कॉलोनी में रहने वाली विहरिका नाम की महिला ने आत्महत्या कर ली. विहरिका बीटेक के तीसरे साल की छात्रा थी. उसके पिता का नाम अशोक और मां का नाम रूपा है. परिवार में दो बच्चे हैं.

परिजनों के अनुसार, विहरिका का कई सालों से स्थानीय युवक जय किशोर के साथ अफेयर था. शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और जय किशोर ने भी इस रिश्ते को स्वीकार किया था.

अचानक बदला रिश्ता, बढ़ा तनाव

इस महीने की 17 तारीख को विहरिका और जय किशोर दोनों अचानक घर से लापता हो गए. बेटी के अचानक गायब होने से परेशान माता-पिता ने मीरपेट थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की.

अगले दिन यानी 18 दिसंबर को जय किशोर विहरिका को उसके घर छोड़कर चला गया. इसके बाद विहरिका के माता-पिता ने शादी की बात रखी, क्योंकि उन्हें बेटी के अफेयर की जानकारी थी. जानकारी के अनुसार, जय किशोर ने शादी से साफ इनकार कर दिया. इस फैसले से विहरिका पूरी तरह टूट गई. उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है. वह इस ब्रेकअप और मानसिक तनाव को सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही मीरपेट पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई और वजह तो नहीं है. विहरिका की मौत से उसके माता-पिता गहरे सदमे में हैं. उनका कहना है कि वे अपनी हंसती-खेलती बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.