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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय के CM बनने पर कहां फंसा पेंच? 107 MLA का समर्थन, राज्यपाल बोले 118 लेकर आएं, क्या कहता है संविधान

विजय के CM बनने पर कहां फंसा पेंच? 107 MLA का समर्थन, राज्यपाल बोले 118 लेकर आएं, क्या कहता है संविधान

234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से वह पीछे है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 07 May 2026 08:38 PM (IST)
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Tamil Nadu Government Formation: तमिलनाडु में चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध गहराता जा रहा है. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के पास अभी सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है.

विजय के पास क्या विकल्प?

234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से वह पीछे है. कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिलने के बावजूद पार्टी को अभी और सहयोगियों की जरूरत है. इसी कारण टीवीके ने वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन मांगा है और ये दल अगले दो दिनों में अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं.

इस बीच, टीवीके नेताओं ने चेन्नई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन का अनुरोध किया है. वहीं वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन ने कहा कि उनकी पार्टी वाम दलों के रुख के बाद ही फैसला लेगी.

किसे मिलना चाहिए पहले मौका?

दूसरी तरफ, कांग्रेस, वाम दलों और वीसीके ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए. एम के स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके ने भी अपने सहयोगियों से गठबंधन में बने रहने की अपील की है.

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से होगी और राज्यपाल नियमों के अनुसार ही निर्णय लेंगे. यानी, तमिलनाडु में स्थिति फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विजय आवश्यक समर्थन जुटा पाते हैं या राज्य में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है.

ये भी पढ़ें: गवर्नर ने TVK को बुलाया, थलपति ने किया दावा, लेफ्ट का साथ मिला, तमिलनाडु में क्या चल रहा? दिनभर की 5 बड़ी बातें

Published at : 07 May 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Tamil Nadu Governor
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