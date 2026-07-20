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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद मार्च के दौरान भारी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पत्थर भी चले, देखें वीडियो

संसद मार्च के दौरान भारी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पत्थर भी चले, देखें वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी और प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही संसद मार्च की शुरुआत की भारी बवाल हो गया. पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी-चार्ज करना पड़ा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Jul 2026 11:34 AM (IST)
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मानसून सत्र से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार (20 जुलाई) को संसद मार्च रखा, लेकिन जैसे ही मार्च की शुरुआत हुई बवाल मच गया. प्रदर्शनकारियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी-चार्ज कर दिया. हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर पर हिरासत में लिए जानें की खबरें वायरल हो रही हैं, ये सही नहीं है. पुलिस ने हिंसा की बात को भी गलत ठहराया है.

जंतर-मंतर के पास पत्थरों से भरा एक ट्रक मिला था. प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही मार्च शुरू किया, हंगामा हो गया. इस बीच पत्थर चलने की भी खबरें सामने आईं. हालांकि दिल्ली पुलिस ने हिंसा की खबरों गलत ठहराया. पुलिस ने इसको लेकर एक्स के जरिए जानकारी दी. 

संसद के मानसून सत्र के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. संसद भवन वाले रास्ते पर भारी पुलिसबल तैनात है. वहीं राजीव चौक, पटेल चौक और सेवा तीर्थ समेत कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया. हालांकि करीब दो घंटे बाद राजीव चौक और मेट्रो स्टेशन को फिर से खोल दिया गया.

सरकार से बातचीत चलने का दावा

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है. सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार के साथ बातचीत चल रही है.'

गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी सीजेपी के साथ हैं. वे भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अब उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है. 

यह भी पढ़ें : 'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Parliament CJP Breaking News Abp News INDIA
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