कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' पर विवाद, बीजेपी ने साधा निशाना

देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. लाल किले पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया था. इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण का समारोह आयोजित किया गया था. समारोह में सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान पूरे ‘वंदे मातरम’ के गायन पर आपत्ति जताई. जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

बीजेपी का आया रिएक्शन

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा- पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में पूरा 'वंदे मातरम' गाया गया. वंदे मातरम् के शुरुआती छंद गाए जाने के बाद, सोनिया गांधी उत्तेजित हो गईं और उन्होंने इसे पूरा बजाने के बजाय बंद करने को कहा. राहुल गांधी भी इसे खत्म करने का संकेत देते दिखे. उनसे कहा गया कि इसे जारी रहने दें. संदेश स्पष्ट था- नए कानूनी ढांचे के तहत अब संपूर्ण राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाना चाहिए, और जानबूझकर रुकावट या गड़बड़ी गंभीर परिणामों को आमंत्रित कर सकती है. आखिरकार वे एक पंक्ति में आ गए और वंदे मातरम पूरा गाया गया.

For the first time, the entire ‘Vande Mataram’ was sung at the Congress headquarters on Independence Day.



After the initial stanzas of Vande Mataram were sung, Sonia Gandhi became agitated and asked for the rendition to be stopped rather than played in full. Rahul Gandhi too… pic.twitter.com/ITgkkBvStG — Amit Malviya (@amitmalviya) August 15, 2026

दशकों से, गांधी परिवार और कांग्रेस ने सांस्कृतिक रूप से आश्वस्त, सभ्यता से जुड़े भारत के विचार के साथ एक असहज संबंध प्रदर्शित किया है. विडंबना यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर यह बेचैनी उजागर हो गई. वंदे मातरम.

सोनिया गांधी का वीडियो हुआ वायरल

कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनिया गांधी हाथों से गाने को रोकने का इशारा करती हुई नजर आ रही थी. उनके बगल में मल्लिकार्जुन खरगे भी खड़े थे. ऐसा करते वक्त राहुल गांधी भी हाथों से इशारा कर रह थे. उन्हें मना कर दिया गया और पूरा वंदे मातरम गाया गया.

वंदे मातरम को लेकर आया कानून

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अगस्त 2026 में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 2026 लागू हो गया है. नए कानून के तहत वंदे मातरम को भी ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी संरक्षण दिया गया है.

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