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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' पर विवाद, बीजेपी ने साधा निशाना

कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' पर विवाद, बीजेपी ने साधा निशाना

कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें सोनिया गांधी ने कार्यक्रम के दौरान पूरा ‘वंदे मातरम’ के गायन पर आपत्ति जताई.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. लाल किले पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया था. इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण का समारोह आयोजित किया गया था. समारोह में सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान पूरे ‘वंदे मातरम’ के गायन पर आपत्ति जताई. जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

बीजेपी का आया रिएक्शन
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा- पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में पूरा 'वंदे मातरम' गाया गया. वंदे मातरम् के शुरुआती छंद गाए जाने के बाद, सोनिया गांधी उत्तेजित हो गईं और उन्होंने इसे पूरा बजाने के बजाय बंद करने को कहा. राहुल गांधी भी इसे खत्म करने का संकेत देते दिखे. उनसे कहा गया कि इसे जारी रहने दें. संदेश स्पष्ट था- नए कानूनी ढांचे के तहत अब संपूर्ण राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाना चाहिए, और जानबूझकर रुकावट या गड़बड़ी गंभीर परिणामों को आमंत्रित कर सकती है. आखिरकार वे एक पंक्ति में आ गए और वंदे मातरम पूरा गाया गया.

दशकों से, गांधी परिवार और कांग्रेस ने सांस्कृतिक रूप से आश्वस्त, सभ्यता से जुड़े भारत के विचार के साथ एक असहज संबंध प्रदर्शित किया है. विडंबना यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर यह बेचैनी उजागर हो गई. वंदे मातरम.

सोनिया गांधी का वीडियो हुआ वायरल
कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनिया गांधी हाथों से गाने को रोकने का इशारा करती हुई नजर आ रही थी. उनके बगल में मल्लिकार्जुन खरगे भी खड़े थे. ऐसा करते वक्त राहुल गांधी भी हाथों से इशारा कर रह थे. उन्हें मना कर दिया गया और पूरा वंदे मातरम गाया गया.

वंदे मातरम को लेकर आया कानून

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अगस्त 2026 में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 2026 लागू हो गया है. नए कानून के तहत वंदे मातरम को भी ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी संरक्षण दिया गया है. 

ये भी पढ़ें: पूरा वंदेमातरम् गाए जाने पर सोनिया गांधी ने जताया ऐतराज, कांग्रेस बोली- 'किसी ने नहीं रोका'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 15 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Amit Malviya CONGRESS Vande Mataram
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