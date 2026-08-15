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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिगरेट तस्करी से करोड़ों का ड्रग्स साम्राज्य... कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी बसोया

सिगरेट तस्करी से करोड़ों का ड्रग्स साम्राज्य... कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी बसोया

फरवरी 2024 में पुणे में करीब 6 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामदगी के मामले की जांच के दौरान बसोया का नाम सामने आया. इसके बाद वो भारत से दुबई भाग गया था.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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दुबई से गिरफ्तार किए गए ड्रग सिंडिकेट के बड़े सदस्य विरेंद्र सिंह बसोया की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. करीब 2 दशक पहले सिगरेट और गुटखे की तस्करी से शुरुआत करने वाला बसोया बाद में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क से जुड़ गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वो भारत में ड्रग्स तैयार करने से लेकर उसे विदेश भेजने वाले नेटवर्क की अहम कड़ी बन गया था.

सूत्रों के मुताबिक साल 2006 में बसोया ने स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा. शुरुआत में वो सिगरेट और गुटखे की तस्करी करता था. इसके करीब तीन साल बाद यानी 2009 में DRI ने उसे ड्रग्स के एक मामले में पहली बार गिरफ्तार किया. जेल से बाहर आने के बाद बसोया ने कुछ समय तक ड्रग्स की दुनिया से दूरी बनाए रखी. उसने कंस्ट्रक्शन समेत कई अलग-अलग कारोबार शुरू किए. बाद में उसने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की कंपनी भी खोली. 

सूत्रों के मुताबिक 2009 से लेकर 2023 तक बसोया का नाम किसी बड़े ड्रग मामले में सामने नहीं आया. ऐसा लग रहा था कि उसने अपना कारोबार बदल लिया है और सामान्य बिजनेस में लग गया है, लेकिन साल 2024 में ड्रग्स के दो बड़े मामलों की जांच के दौरान उसका नाम एक बार फिर सामने आया और एजेंसियों की नजर उस पर टिक गई.

क्या है पूरा मामला
फरवरी 2024 में पुणे में करीब 6 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामदगी के मामले की जांच के दौरान बसोया का नाम सामने आया. इसके बाद वो भारत से निकलकर दुबई चला गया और वहीं छिपकर रहने लगा. इसके बाद अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बड़े ऑपरेशन में भी उसका नाम सामने आया. इस मामले में करीब 13 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद होने की बात सामने आई थी. 

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस नेटवर्क में बसोया की अहम भूमिका थी. दुबई से भारत लाए जाने के बाद अब बसोया को कोर्ट में पेश किया जाएगा. NCB उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई ले जाने की तैयारी में है. दरअसल, पुणे में हुई ड्रग्स बरामदगी के मामले की जांच NCB की मुंबई टीम कर रही है. इसी वजह से बसोया को मुंबई ले जाकर उससे पूछताछ की जाएगी.

अबतक कितने लोग गिरफ्तार
पुणे के ड्रग्स मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जुड़े ड्रग्स के मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच एजेंसियों को शक है कि इन मामलों के तार देश के बाहर बैठे ड्रग तस्करों और उनके नेटवर्क से भी जुड़े हुए है.

ऑपरेशन ग्लोबल हंट
NCB ने विदेशों में छिपे बड़े ड्रग तस्करों और अपराधियों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू किया है. सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में करीब 25 बड़े अपराधियों के नाम शामिल है. इनमें से अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारत लाया जा चुका है. NCB की कोशिश है कि विदेश में बैठकर भारत में ड्रग्स का नेटवर्क चला रहे सरगनाओं और उनके साथियों तक पहुंचा जाए. NCB ने इस साल देशभर में ड्रग्स बनाने वाली 52 फैक्ट्रियों का भी पता लगाया है. इनमें सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां राजस्थान और मध्य प्रदेश में पकड़ी गई है.

जांच एजेंसियों का फोकस अब सिर्फ ड्रग्स की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है. एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स कहां बन रही है, पैसा कौन लगा रहा है, उसे कौन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है और विदेशों में बैठे कौन लोग पूरे नेटवर्क को चला रहे है.

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Published at : 15 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Drug Syndicate INDIA DUBAI Virendra Singh Basoya
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