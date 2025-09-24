दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले खबर ने सभी को चौंका दिया है. आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार चल रहा है. हालांकि दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी तलाश चल रही है. पुलिस ने इस मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

चैतन्यानंद पर FIR दर्ज होने के बाद उसने अदालत में एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से मजबूत जवाब फाइल होने के बाद चैतन्यानंद ने बेल एप्पलीकेशन वापस ले ली. पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इंस्टीट्यूट की 3 महिला वॉर्डन को नोटिस देकर बयान दर्ज किए है. ये बयान आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए है. FIR में ये तीनों महिला वॉर्डन आरोपी के तौर पर हैं.

इन पर आरोप है कि ये बाबा छात्राओं को बाबा के पास भेजती थी. इतना ही नहीं बाबा के भेजे गए अश्लील मैसेज भी डिलीट करवाती थीं. सूत्रों का कहना है छात्राओं ने अपने बयान में बताया है कि बाबा उनको अपने पास बुलाने का दवाब बनाता था ना जाने पर उनको फेल करने की धमकी देता था. लड़कियों ने बयान में ये भी बताया है कि वो फोन पर अश्लील मैसेज भेजता था.

EWS वाली छात्राओं को ही टारगेट करता था चैतन्यानंद

सूत्रों की मानें तो बाबा EWS वाली छात्राओं को ही टारगेट करता था. जब पुलिस ने FIR दर्ज की उस समय बाबा लंदन में था. बाबा के खिलाफ पुलिस ने LOC भी जारी कर दी है ताकि वो देश से बाहर ना भाग सके. इसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है.

CCTV फुटेज से की गई छेड़छाड़

जांच के दौरान आश्रम से मिली CCTV की फुटेज के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है. उसकी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक बरामद गाड़ी में अलग-अलग डिप्लोमेटिक नम्बर प्लेट बरामद हुई है.

पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद के खिलाफ अब तक कुल पांच मामलों FIR दर्ज हो चुकी है