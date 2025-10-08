हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हेलमेट से लेकर हाई बीम लाइट तक कई मुद्दों पर सख्ती का दिया निर्देश

सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हेलमेट से लेकर हाई बीम लाइट तक कई मुद्दों पर सख्ती का दिया निर्देश

सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि साल 2023 में हेलमेट न पहनने के कारण 54 हजार से अधिक दोपहिया वाहन सवारों की जान गई थी, जिसपर ध्यान देने की जरूरत है.

By : निपुण सहगल | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 08 Oct 2025 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं. यह निर्देश पैदल यात्रियों की सुरक्षा, गलत दिशा में ड्राइविंग, हेलमेट के इस्तेमाल और हाई बीम हेड लाइट जैसे कई विषयों से जुड़े हैं. जस्टिस जे बी पारडीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच ने मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025) को यह निर्देश 'आर राजसीकरन बनाम भारत सरकार' मामले में जारी किए हैं. 

जजों ने अपने आदेश में 2023 की सड़क दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है. उस साल देश भर में 35 हजार से अधिक पैदल यात्री मारे गए थे. हेलमेट न पहनने के कारण 54 हजार से अधिक दोपहिया वाहन सवारों की जान गई थी. कोर्ट ने कहा है कि यह आंकड़े सड़क सुरक्षा पर तुरंत ध्यान देने की गंभीर जरूरत को दिखाते हैं.

कोर्ट की तरफ से जारी अहम निर्देश

1. पैदल यात्रियों और साइकिल/हाथगाड़ी पर नियम- सभी राज्य सरकारें और सरकारी ऑथोरिटी 6 महीने पैदल यात्रियों और गैर-यांत्रिक वाहनों (जैसे साइकिल और हाथगाड़ी) के सार्वजनिक सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही को लेकर नियम बनाएं.

2. फुटपाथ- 50 प्रमुख शहरों में फुटपाथों का ऑडिट किया जाए. पहले भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे बाजारों, स्टेशनों और संस्थानों के आसपास की सड़कों से शुरुआत हो. फुटपाथ की चौड़ाई और उसमें अतिक्रमण की समीक्षा हो.अतिक्रमण हटाने और नियमित निगरानी की व्यवस्था बने.

3. पैदल क्रॉसिंग सुविधा- सभी पैदल पार पथों की जांच कर यह देखा जाए कि वह तय मानकों के मुताबिक हैं या नहीं. जहां जरूरी हो वहां फुट-ओवर ब्रिज और अंडरपास का रख-रखाव किया जाए. एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई जाए, जहां यात्री शिकायत कर सकें.

4. हेलमेट- दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों के लिए हेलमेट पहनने का कानून सख्ती से लागू हो. कैमरों के जरिए उल्लंघन को पकड़ा जाए. चालान, जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जाए.

5. गलत दिशा और लेन में ड्राइविंग- गलत दिशा और गलत लेन में ड्राइविंग और असुरक्षित ओवरटेकिंग पर सख्ती हो. रंगीन लेन मार्किंग, रंबल स्ट्रिप और टायर-किलर जैसे उपायों से गलत दिशा में वाहन चलाने पर रोक लगाई जाए. कैमरा निगरानी और जुर्माना हो.

6. अवैध रोशनी और हूटर पर रोक- हाई बीम वाली अवैध लाइट पर लगाम लगे. वाहनों की हेडलाइट के लिए अधिकतम रोशनी और बीम का एंगल तय किया जाएगा. अवैध लाल-नीली स्ट्रोब लाइट और हूटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. फिटनेस और पीयूसी जांच के दौरान इन बातों की भी जांच की व्यवस्था बनाई जाए.

आगे भी चलेगी सुनवाई

कोर्ट ने साफ किया है कि वह मामले की सुनवाई बंद नहीं कर रहा है. 7 महीने बाद इसे दोबारा सुना जाएगा. तब तक राज्य सरकारें, NHAI समेत दूसरी संबंधित संस्थाएं इन निर्देशों के पालन की व्यवस्था बनाएं और कोर्ट को रिपोर्ट दें.

ये भी पढ़ें:- गृहमंत्री अमित शाह ने Gmail को कहा अलविदा, Zoho Mail पर हुए शिफ्ट, जानें क्या है नया Email?

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 08 Oct 2025 06:16 PM (IST)
Tags :
Road Safety Traffic Rule SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Pawan Singh Controversy: MLA बनने के लिए Jyoti Singh पर गंभीर आरोप!
क्या सोना ₹1.5 लाख तक पहुंचेगा? Goldman Sachs का बड़ा अनुमान| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
ट्रेंडिंग
रात को नींद में जिंदा सांप निगल गई महिला! रेंगते हुए गले से नीचे उतरा दरिंदा- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
रात को नींद में जिंदा सांप निगल गई महिला! रेंगते हुए गले से नीचे उतरा दरिंदा- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय
जनरल नॉलेज
Cricket Retirement: कोई प्लेयर कितनी बार खत्म कर सकता है संन्यास, ICC में इसके लिए क्या हैं नियम?
कोई प्लेयर कितनी बार खत्म कर सकता है संन्यास, ICC में इसके लिए क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget