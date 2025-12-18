हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल हाईकोर्ट ने सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगाई

अदालत ने कहा कि चूंकि केआईआईएफबी की याचिका पर उसके खिलाफ नोटिस के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है इसलिए याचिकाकर्ता विजयन, इसाक और अब्राहम भी इसी तरह की अंतरिम राहत के हकदार हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 18 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को मसाला बाण्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जारी कारण बताओ नोटिस के तहत किसी भी कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी.

जस्टिस वी जी अरुण ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और विजयन के मुख्य प्रधान सचिव और केआईआईएफबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एम. अब्राहम को भी यही अंतरिम राहत दी. यह आदेश विजयन, इसाक और अब्राहम द्वारा दायर संयुक्त याचिका पर आया है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा मसाला बॉण्ड निधि के उपयोग के संबंध में नवंबर में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.

अदालत ने कहा कि चूंकि केआईआईएफबी की याचिका पर उसके खिलाफ नोटिस के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है इसलिए याचिकाकर्ता विजयन, इसाक और अब्राहम भी इसी तरह की अंतरिम राहत के हकदार हैं. अदालत ने केआईआईएफबी की याचिका के साथ ही इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी 2026 के लिए तय की.

केआईआईएफबी को अंतरिम राहत देते हुए एकल न्यायाधीश ने 16 दिसंबर को यह टिप्पणी की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) रूपरेखा के अनुसार रियल एस्टेट गतिविधि की परिभाषा में अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां शामिल नहीं हैं. यह रूपरेखा 16 जनवरी 2019 से प्रभावी हुई और इसके तहत मसाला बॉण्ड संचालित होते हैं. हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक रियल एस्टेट गतिविधि है और इसे मसाला बॉण्ड से जुटाए गए धन से नहीं किया जा सकता.

ईडी ने नवंबर में केआईआईएफबी मसाला बॉण्ड मामले में मुख्यमंत्री विजयन, पूर्व वित्त मंत्री इसाक और केआईआईएफबी के सीईओ के.एम. अब्राहम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन को लेकर 467 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

यह नोटिस केआईआईएफबी और उसके अधिकारियों द्वारा फेमा के प्रावधानों तथा आरबीआई के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिसकी राशि 466.91 करोड़ रुपये बताई गई है. केआईआईएफबी राज्य सरकार की प्रमुख एजेंसी है, जो बड़ी और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करती है. 2019 में उसने अपने पहले मसाला बॉण्ड निर्गम के जरिए 2,150 करोड़ रुपये जुटाए थे. यह राज्य में बड़ी और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की उसकी योजना का हिस्सा था.

 

यह भी पढ़ें:-
थोट्टापल्ली ‘स्पिलवे’ से रेत खनन को विनियमित करने के लिए पैनल गठित करें, केरल HC का आदेश

Published at : 18 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Kerala High Court Legal News Pinarayi VIJayan SUPREME COURT Keral CM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: विवाद भारी..बिल पास कराने की तैयारी | Parliament Session | Opposition
Ve Haaniyaan और Chahvan Sohneya के पीछे की आवाज | Ravi Dubey & Sargun | Danny Interview
Tether Gold XAUT | Crypto के साथ सोने में निवेश कितना सुरक्षित? | Paisa Live
VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
बॉलीवुड
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ट्रेंडिंग
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget