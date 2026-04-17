हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से किया मना

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से किया मना

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते समय अपने आधार कार्ड के सामने का हिस्सा लगाया, लेकिन पिछला हिस्सा पत्नी के आधार कार्ड का लगा दिया.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 17 Apr 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया. जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने खेड़ा से असम की कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है.

15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें खेड़ा को 1 सप्ताह की ट्रांजिट बेल दी गई थी. उस आदेश के चलते अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए खेड़ा ने आवेदन दाखिल किया था. उन्होंने मंगलवार, 20 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया.

क्या है मामला?
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कांफ्रेंस की थी. उस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर 3 देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. रिंकी भुइयां ने पुलिस को खेड़ा के खिलाफ शिकायत दी. उन्होंने खेड़ा पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें:- Women Reservation Act 2023: 'पूरा ड्रामा चल रहा है, महिला को दे दीजिए स्पीकर का पद...', संसद में भयंकर भड़के कल्याण बनर्जी

पुलिस से बच कर पहुंचे हैदराबाद
एफआईआर दर्ज करने के बाद असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिले. बाद में उन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और 1 सप्ताह की अग्रिम जमानत हासिल कर ली. इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए रोक लगा चुका है कि मामला तेलंगाना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

यह भी पढ़ें:- Special Parliament Session 2026: लोकसभा में तीनों बिल पास कराने के लिए सरकार के पास नहीं है संख्या बल? जानें क्या कहता है नंबर गेम

'कोर्ट को गुमराह नहीं किया' : खेड़ा
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया था कि पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते समय अपने आधार कार्ड के सामने के हिस्सा लगाया, लेकिन पिछला हिस्सा अपनी पत्नी के आधार कार्ड का लगा दिया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसमें हैदराबाद का पता लिखा था. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में खेड़ा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस गलती को बाद में सही कर लिया गया था. इस दलील को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण उचित नहीं था.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Assam Himanta Biswa Sarma Pawan Khera Legal News SUPREME COURT CONGRESS CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं 20 साल में प्रियंका गांधी जैसा नहीं कर पाया, उन्होंने 5 मिनट में अमित शाह को...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मगर क्यों?
'मैं 20 साल में प्रियंका गांधी जैसा नहीं कर पाया, उन्होंने 5 मिनट में अमित शाह को...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मगर क्यों?
इंडिया
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से किया मना
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से किया मना
इंडिया
'हम करेंगे फुल सपोर्ट, अगर...', राहुल गांधी ने भरी लोकसभा में सरकार के सामने रखी महिला आरक्षण पर बड़ी शर्त
'हम करेंगे फुल सपोर्ट, अगर...', राहुल गांधी ने भरी लोकसभा में सरकार के सामने रखी महिला आरक्षण पर बड़ी शर्त
इंडिया
Special Parliament Session 2026 LIVE: 'मोदी सरकार दलितों को हिंदू कहती है, लेकिन हक नहीं देती', लोकसभा में बोले राहुल गांधी
LIVE: 'मोदी सरकार दलितों को हिंदू कहती है, लेकिन हक नहीं देती', लोकसभा में बोले राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल ने क्यों किया दादी इंदिरा गांधी को याद? बोले- ये नहीं वुमन रिजर्वेशन बिल
महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल ने क्यों किया दादी इंदिरा गांधी को याद? बोले- ये नहीं वुमन रिजर्वेशन बिल
इंडिया
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
बिहार
महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'
महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
इंडिया
Special Parliament Session 2026: 'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
ट्रेंडिंग
Virat Kohli Like Influencer Photo: कोहली ने फिर की 'विराट' गलती, इस हसीना को कर दिया 'लाइक', अनुष्का भाभी से शिकायत कर रहे यूजर्स
कोहली ने फिर की 'विराट' गलती, इस हसीना को कर दिया 'लाइक', अनुष्का भाभी से शिकायत कर रहे यूजर्स
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget