असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने उनसे कहा है कि वह अग्रिम जमानत के लिए असम की गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें.

पवन खेड़ा ने अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी गई थी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने पवन खेडा की याचिका खारिज करते हुए उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है. इस पर पवन खेड़ा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उदास होकर कहा, 'क्या मुझे मंगलवार तक के लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती है... क्या में आतंकवादी हूं?'

क्या है मामला?

यह मामला असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर आरोपों से जुड़ा है. पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि रिंकी भुइयां के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं. इस पर रिंकी भुइयां ने पुलिस में शिकायत कर दी और मामला दर्ज हुआ. इसके बाद असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिले और बाद में उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट से एक हफ्ते की अग्रिम जमानत हासिल कर ली. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)