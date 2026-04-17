केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए तीन बड़े विधेयक पेश किए हैं. ये विधेयक 16 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा के लिए लाए गए. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2029 तक महिला आरक्षण लागू किया जाए. इसके साथ ही लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए तीन अलग-अलग विधेयक पेश किए गए हैं, जिनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं.

इन विधेयकों के जरिए संसद और राज्यों की सीटों का नया बंटवारा किया जाएगा और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ किया जाएगा. इसके लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया भी जरूरी मानी जा रही है. हालांकि इन विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं दिख रहा है. विपक्ष के सूत्रों के मुताबिक इन बिलों को पास कराने के लिए कम से कम 345 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा. विपक्ष का दावा है कि अभी सरकार के पास करीब 302 सांसदों का ही समर्थन है, जो इस आंकड़े से कम है. इसी वजह से विपक्ष का कहना है कि मौजूदा स्थिति में इन विधेयकों का पास होना मुश्किल लग रहा है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद में जोरदार बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है.

अनुप्रिया पटेल ने तीनों विधेयकों का समर्थन किया

अपना दल (एस) की सांसद अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण से जुड़े तीनों विधेयकों का समर्थन किया और कहा कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है. उन्होंने बताया कि आज भी सदन में सिर्फ करीब 14 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो काफी निराशाजनक स्थिति है और इसे बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इन नए विधेयकों के जरिए महिलाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि जब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी तो इसका फायदा छोटे और बड़े दोनों तरह के दलों को मिलेगा. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके पास सत्ता थी, तब उन्होंने 543 सीटों में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण क्यों लागू नहीं किया. उन्होंने कहा कि जो लोग आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने समय में इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया.

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