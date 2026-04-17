Women Reservation Act 2023: 'पूरा ड्रामा चल रहा है, महिला को दे दीजिए स्पीकर का पद...', संसद में भयंकर भड़के कल्याण बनर्जी
महिला आरक्षण को लेकर संसद में जारी बहस के बीच लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी महिला की सीट रिजर्व होनी चाहिए.
महिला आरक्षण को लेकर संसद में जारी बहस के बीच शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में उस समय माहौल गरमा गया, जब पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. महिला आरक्षण को लेकर बोलते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि इनका (बीजेपी) का महिलाओं को आरक्षण देने का इनका कोई इरादा नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नौटकी कर रहे हैं. पूरा ड्रामा चल रहा है. इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला.
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर कहा कि 50 फीसदी आरक्षण तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रालयों में 50 फीसदी महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए. इसके अलावा रोटेशन के हिसाब से प्रधानमंत्री पद के लिए भी महिला की सीट रिजर्व होनी चाहिए.
ओम बिरला को लेकर क्या बोले बनर्जी
उन्होंने आगे कहा कि अब मोदी जी दोबारा पीएम नहीं बनेंगे तो महिला को इस बार सीट मिलनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि 2029 में इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है. लोकसभा अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि ओम बिरला मेरे अच्छे दोस्त हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भी इस बार महिला के लिए रिजर्व कर दीजिए. उन्होंने आगे कहा कि वो लोग (बीजेपी) वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारी पार्टी टीएमसी इसके लिए तैयार है.
सीता माता और भगवान श्रीराम का नाम लेकर कसा तंज
कल्याण बनर्जी ने कहा कि 50 फीसदी सीटें महिला मंत्रियों के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए, सिर्फ एक निर्मला सीतारमण ही क्यों? महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए. उन्होंने परिसीमन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोग नारी शक्ति की पूजा करते हैं. हम लोग काली माता और दुर्गा माता की पूजा करते हैं और आप (बीजेपी) वाले सिर्फ जय श्रीराम का नारा लगाते हैं. हम लोग सीताजी को भी याद करते हैं आप लोग तो भूल ही गए. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का आरक्षण देने का इनका कोई इरादा ही नहीं है. पूरा ड्रामा चल रहा है.
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Source: IOCL