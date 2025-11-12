हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश, मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश, मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार

एडवोकेट विक्रम सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के वकीलों को मनाया है कि इस मुद्दे पर हड़ताल जारी न रखें क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 12 Nov 2025 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वकील विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. विक्रम सिंह को गुरुग्राम पुलिस के विशेष कार्यबल (STF) ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था. बुधवार (12 नवंबर, 2025) को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने 10,000 रुपये के जमानती बॉन्ड जमा करने पर विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के फैसले की जानकारी गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को दें ताकि उसका तत्काल अनुपालन किया जा सके. सुनवाई शुरू होने पर विक्रम सिंह के वकील सीनियर एडवोकेट  विकास सिंह ने चिंता जताई कि क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने वाला कोई भी व्यक्ति अब इस तरह के बलपूवर्क उपायों का शिकार हो सकता है. विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं.

उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह गैंगस्टर्स का केस लड़ रहे थे, लेकिन वकीलों को लेकर पुलिस का ये रवैया अस्वीकार्य है. विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी लिखित रूप में और ऐसी भाषा में दी जानी चाहिए जिसे वह समझ सके, चाहे अपराध का स्वरूप कुछ भी हो. एडवोकेट विकास सिंह ने आरोप लगाया कि एसटीएफ ने ऐसा नहीं किया.

विकास सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली के वकीलों को मनाया है कि इस मुद्दे पर हड़ताल जारी न रखें क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है. इन दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली सरकारों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया.

सीजेआई ने आदेश में कहा, 'याचिकाकर्ता एक वकील हैं और कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना नहीं है. अतः उन्हें अंतरिम राहत दी जाती है और 10,000 रुपये के मुचलके पर तत्काल रिहा किया जाता है. मामले को अगले बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) इस आदेश को गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को संप्रेषित करें..'

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि एसटीएफ अधिकारी गिरफ्तार वकील के संपर्क में थे. बेंच ने कहा, 'याचिकाकर्ता का कहना है कि एएसआई (सहायक उपनिरीक्षक) के कहने पर वह थाने गए लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में ले लिया गया.'

दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के बार एसोसिएशन ने 6 नवंबर को वकील को झूठे हत्या के मामले में फंसाए जाने के विरोध में हड़ताल की थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उनकी तत्काल रिहाई और एसटीएफ की कार्रवाई की न्यायिक जांच का अनुरोध किया गया है. याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 और शस्त्र कानून की धारा 25 के तहत दर्ज सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द किया जाए.

साल 2019  से एडवोकेट विक्रम सिंह दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं और फिलहाल वह फरीदाबाद जेल में बंद हैं. याचिका में कहा गया कि वकील को तब निशाना बनाया गया जब उन्होंने कोर्ट में आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा से हिरासत में मारपीट की गई. बाबा के एसटीएफ हिरासत में रहने के दौरान पैर में फ्रैक्चर हो गया था.

याचिका में कहा गया है, 'जांच एजेंसी की जवाबी कार्रवाई के परिणामस्वरूप मेरी अवैध गिरफ्तारी हुई.' याचिका में कहा गया है कि विक्रम सिंह को 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी के लिखित आधार या स्वतंत्र गवाहों के बिना गिरफ्तार किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है.

एक नवंबर को फरीदाबाद के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने विक्रम सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सूरज भान मर्डर केस में एक एफआईआर दर्ज हुई थी. सूरज भान को कपिल संगवान गैंग ने गोली मारी थी. 16 मार्च, 2024 को विक्रम सिंह के मुवक्किल ज्योति प्रकाश की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT HARYANA MURDER CASE CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?
Delhi Red Fort Blast: धमाके में इस्तेमाल किए गए 2 तरह के विस्फोट, NIA की जांच सुन हो जाएंगे हैरान!
Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget