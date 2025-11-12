हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासैनेट्री पैड की फोटो मांगी... तीन महिला सफाई कर्मचारियों से मांगा मासिक धर्म का प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

सैनेट्री पैड की फोटो मांगी... तीन महिला सफाई कर्मचारियों से मांगा मासिक धर्म का प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

एससीबीए ने बताया कि महाराष्ट्र के एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं को टॉयलेट में ले जाकर चेक किया गया कि वे मासिक धर्म से हैं या नहीं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 12 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने याचिका दाखिल करके महिलाओं और लड़कियों के लिए दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया है ताकि वर्कप्लेस पर मासिक धर्म के दौरान उनकी हेल्थ, गरिमा और उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन न हो. एससीबीए ने उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है, जिसमें हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला कर्मचारियों को इस बात का फोटोग्राफिक सबूत देने के लिए कहा गया कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एससीबीए ने अपील की है कि केंद्र और हरियाणा सरकार पूरे मामले की जांच करे. याचिका के अनुसार 26 अक्टूबर को हरियाणा के राज्यपाल का महर्षि दयानंद यूनवर्सिटी का दौरा था. ये कार्यक्रम रविवार को था और इसके लिए तीन महिला सफाई कर्मचारियों को आने के लिए कहा गया. महिला कर्मचारियों का कहना है कि सुपरवाइजर उनसे जल्दी-जल्दी काम करने के लिए कह रहे थे, जब उन्होंने बताया कि वे मासिक धर्म से हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे इसका प्रूफ देने के लिए कहा गया. एससीबीए ने महिला कर्मचारियों की लिखित शिकायत का भी हवाला दिया है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्टरार को की है.

एससीबीए ने अपनी याचिका में कहा, 'यह बहुत दुखद बात है कि सुपरवाइजर्स ने महिला कर्मचारियों से फोटोग्राफिक प्रूफ मांगा. उनसे कहा गया कि वे सैनेट्री पैड का फोटो भेजें. इतना ही नहीं उनके साथ बदतमीजी भी की गई और उनको अपशब्द बोले गए और उन्हें तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक कि उन्होंने फोटोग्राफ नहीं दिए.'

एससीबीए का कहना है कि इस तरह का ये कोई अकेला मामला नहीं है. एससीबीए ने द हिंदू की एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा ही मामला देखा गया. यहां 5-10वीं क्लास की छात्राओं को कन्वेंशन हॉल में बुलाकर प्रोजेक्टर पर फोटो दिखाई गईं, जिनमें टॉयलेट में ब्लड स्टेन पड़ थे. इसके बाद छात्राओं को टॉयलेट में ले जाकर चेक किया गया कि वे मासिक धर्म से हैं या नहीं.

एससीबीए ने कहा कि ये घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन हैं, जो हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है. याचिका में कहा गया कि हर महिला कर्मचारी और खासतौर पर अनऑर्गेनाइज्ड वूमेन वर्कर्स को सभ्य कार्य स्थितियों का अधिकार है ताकि उन्हें मासिक धर्म के दौरान दर्द और बीमारी में अपमानजनक जांच का सामना न करना पड़े.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT Menstruation Cycle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Delhi Red Fort Blast: कार ब्लास्ट के बाद लाल किले के आस-पास के इलाकों में पसरा सन्नाटा! | Breaking
Delhi Blast: ब्लास्ट प्लान बेनकाब! FSL टीम के हाथ लगे दो जिंदा कारतूस| Red Fort Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget