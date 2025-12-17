दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने 10 साल से अधिक पुराने BS 4 डीजल और 15 साल से अधिक पुराने BS 4 पेट्रोल वाहनों को दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है. अब उनके वाहनों के खिलाफ कोई जब्ती या चालान काटने जैसे कार्रवाई नहीं होगी.

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर अब व्यावहारिक और कारगर समाधान के बारे में सोचना होगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे. कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर यातायात सुगम बनाने के लिए नौ टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा है.

इस साल अगस्त में भी दी थी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में भी दिल्ली-एनसीआर में 5 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. तब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया था. तत्कालीन CJI बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम और एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा है.

दिल्ली-NCR में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा

एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी न के बराबर रह गई है.

केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मॉनिटरिंग स्टेशनों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय एक्यूआई 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में एक्यूआई सीधे 500 रिकॉर्ड किया गया.आनंद विहार में एक्यूआई 493, अशोक विहार में 499, विवेक विहार में 493, आर.के. पुरम में 477, सीरीफोर्ट में 484, सोनिया विहार में 463 और श्री अरबिंदो मार्ग में 417 दर्ज किया गया.