हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहाईवे किनारे चल रहे ढाबों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, दुर्घटना की बड़ी वजह बताते हुए जारी किया सरकार और NHAI को नोटिस

हाईवे किनारे चल रहे ढाबों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, दुर्घटना की बड़ी वजह बताते हुए जारी किया सरकार और NHAI को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति भी दुर्घटना का बड़ा कारण है. सड़क बनाने का ठेका लेने वाली कंपनियां उनका उचित रखरखाव नहीं करतीं, लेकिन खराब सड़कों पर भी टोल वसूला जा रहा है.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 10 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

हाईवे के किनारे चल रहे ढाबों को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटनाओं की बड़ी वजह कहा है. राजस्थान के फलोदी समेत कुछ अन्य सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है. मामले में NHAI, सड़क परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने NHAI से 2 हफ्ते में सर्वे कर राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 2 हाईवे पर मौजूद ढाबों की जानकारी देने को कहा है.

जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा है, 'लोगों ने हाईवे के किनारे ऐसी जगहों पर ढाबे बना रखे हैं, जिन्हें इस काम के लिए तय नहीं किया गया था. लोग ट्रक या दूसरे वाहन सड़क पर खड़े कर ढाबे में जाते हैं. यह दुर्घटना की वजह बनता है.'

कोर्ट ने यह भी कहा है कि सड़कों की खराब स्थिति भी दुर्घटना का बड़ा कारण है. सड़क बनाने का ठेका लेने वाली कंपनियां उनका उचित रखरखाव नहीं करतीं, लेकिन खराब सड़कों पर भी टोल वसूला जा रहा है.

राजस्थान के फलोदी में 2 नवंबर को हुए भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी. हादसा 2 नवंबर को हुआ था, जब एक टेंपो ट्रैवलर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया था. ट्रक भारतमाला एक्सप्रेसवे पर मतोड़ा गांव के पास एक ढाबे के पास खड़ा था. कोर्ट ने इस मामले को एक जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया है. यह हादसा भारत माला राजमार्ग पर मतोड़ा गांव के पास उस समय हुआ जब टेम्पो ट्रैवलर बीकानेर के कोलायत मंदिर से जोधपुर जा रहा था.

कोर्ट ने एनएचएआई और मंत्रालय से क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और फलोदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर ढाबों की संख्या पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है. साथ ही राजमार्ग की स्थिति और फलोदी में सड़क रखरखाव के लिए सड़क ठेकेदार की ओर से अपनाए गए मानदंडों पर भी एक विशिष्ट रिपोर्ट मांगी है. 

 

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 10 Nov 2025 01:50 PM (IST)
National Highways Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
प्राइवेसी पॉलिसी

विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
