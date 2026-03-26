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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की तबीयत पर बड़ा हेल्थ अपडेट: सिस्टमिक संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती, एंटीबायोटिक से इलाज जारी

सोनिया गांधी की तबीयत पर बड़ा हेल्थ अपडेट: सिस्टमिक संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती, एंटीबायोटिक से इलाज जारी

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को सिस्टमिक इंफेक्शन हो गया है. सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 12:30 PM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और अगले कुछ दिनों तक उनका इलाज जारी रहेगा.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनिया गांधी को मंगलवार (24 मार्च) को भर्ती किया गया था. अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है. अस्पताल की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि डॉक्टर पेट और मूत्र संक्रमण की आशंका को लेकर आगे की जांच कर रहे हैं. इलाज के तहत उन्हें एंटीबायोटिक दी जा रही है. 

अस्पताल के बयान में कहा गया, “सोनिया गांधी को 24 मार्च की रात बुखार के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार उन्हें सिस्टमिक संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक इलाज दिया जा रहा है और डॉ. डीएस राणा, डॉ. एस नुंडी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में उपचार चल रहा है.”

क्या होता है सिस्टमिक इंफेक्शन ?
सिस्टमिक इंफेक्शन उस स्थिति को कहा जाता है जब शरीर के किसी एक हिस्से में संक्रमण हो जाए या फिर वो इंफेक्शन दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगता है. उदाहरण के तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में संक्रमण हो जाए या फिर बढ़कर कई अंगों तक पहुंच जाए तो उसे सिस्टमिक इंफेक्शन माना जाता है. ऐसे संक्रमण में मरीज को बुखार, कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द या अन्य जटिल लक्षण महसूस हो सकते हैं. समय पर पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी होता है. 

राहुल गांधी का भावुक पोस्ट बना चर्चा का केंद्र
इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक भावुक बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने अस्पताल में बीती रात का अनुभव साझा करते हुए लिखा, “कल रात मैं अस्पताल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे सोफे पर सो रहा था और किसी भी बेटे की तरह मैं उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित था. पूरी रात मुझे सिर्फ एक चीज से सुकून मिला. वह थी केरल की एक नर्स, जो हर घंटे मेरी मां की जांच करने आती थी. हर एक घंटे वह आती, मुस्कुराती और उनका हाथ पकड़ती. मैं सोचने लगा कि कितने बेटे-बेटियों, भाई-बहनों को अपने सबसे कठिन समय में केरल की नर्सों ने सुकून दिया होगा.”

राहुल गांधी ने आगे लिखा, “सुबह मैंने उनसे पूछा क्या आप रात में सोती हैं या पूरी रात काम करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात काम करती हूं. जब पूरी दुनिया सोती है, तब केरल की महिलाएं सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, पूरे देश और दुनिया भर में लोगों को सहारा देती हैं, उनका हाथ थामती हैं और उन्हें सहज महसूस कराती हैं. मेरे लिए यही केरल की भावना है.”

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 26 Mar 2026 12:02 PM (IST)
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