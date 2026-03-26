कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और अगले कुछ दिनों तक उनका इलाज जारी रहेगा.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनिया गांधी को मंगलवार (24 मार्च) को भर्ती किया गया था. अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है. अस्पताल की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि डॉक्टर पेट और मूत्र संक्रमण की आशंका को लेकर आगे की जांच कर रहे हैं. इलाज के तहत उन्हें एंटीबायोटिक दी जा रही है.

अस्पताल के बयान में कहा गया, “सोनिया गांधी को 24 मार्च की रात बुखार के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार उन्हें सिस्टमिक संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक इलाज दिया जा रहा है और डॉ. डीएस राणा, डॉ. एस नुंडी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में उपचार चल रहा है.”

क्या होता है सिस्टमिक इंफेक्शन ?

सिस्टमिक इंफेक्शन उस स्थिति को कहा जाता है जब शरीर के किसी एक हिस्से में संक्रमण हो जाए या फिर वो इंफेक्शन दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगता है. उदाहरण के तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में संक्रमण हो जाए या फिर बढ़कर कई अंगों तक पहुंच जाए तो उसे सिस्टमिक इंफेक्शन माना जाता है. ऐसे संक्रमण में मरीज को बुखार, कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द या अन्य जटिल लक्षण महसूस हो सकते हैं. समय पर पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी होता है.

राहुल गांधी का भावुक पोस्ट बना चर्चा का केंद्र

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक भावुक बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने अस्पताल में बीती रात का अनुभव साझा करते हुए लिखा, “कल रात मैं अस्पताल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे सोफे पर सो रहा था और किसी भी बेटे की तरह मैं उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित था. पूरी रात मुझे सिर्फ एक चीज से सुकून मिला. वह थी केरल की एक नर्स, जो हर घंटे मेरी मां की जांच करने आती थी. हर एक घंटे वह आती, मुस्कुराती और उनका हाथ पकड़ती. मैं सोचने लगा कि कितने बेटे-बेटियों, भाई-बहनों को अपने सबसे कठिन समय में केरल की नर्सों ने सुकून दिया होगा.”

राहुल गांधी ने आगे लिखा, “सुबह मैंने उनसे पूछा क्या आप रात में सोती हैं या पूरी रात काम करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात काम करती हूं. जब पूरी दुनिया सोती है, तब केरल की महिलाएं सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, पूरे देश और दुनिया भर में लोगों को सहारा देती हैं, उनका हाथ थामती हैं और उन्हें सहज महसूस कराती हैं. मेरे लिए यही केरल की भावना है.”

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