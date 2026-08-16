स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महंगा तेल खरीदो...', होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का जनता को फरमान

'महंगा तेल खरीदो...', होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का जनता को फरमान

न्यूयॉर्क गार्डन सिटी की एक राजनीतिक रैली में ट्रंप ने अमेरिकियों से कहा है कि पेट्रोल के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा इस बात को पक्का करने के लिए सही है, कि एक बहुत बुरे देश के पास एटमिक हथियार न हो. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Aug 2026 12:32 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने देश के लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल की थोड़ी ज्यादा कीमतें स्वीकार करें. न्यूयॉर्क गार्डन सिटी की एक राजनीतिक रैली में ट्रंप ने कहा है कि पेट्रोल के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा इस बात को पक्का करने के लिए सही है, कि एक बहुत बुरे देश के पास एटमिक हथियार न हो. 

ट्रंप बोले- ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे

ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वह होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे. सीजफायर की दिशा में रुकावट लगातार बनी हुई है. इस वजह से होर्मुज से तेल टैंकरों का आना जाना भी रुका हुआ है. ट्रंप की तरफ से होर्मुज को अमेरिकी कंट्रोल में लाने का वादा करने के एक दिन बाद शनिवार को ईरान ने अमेरिका से हार की सच्चाई स्वीकार करने को कहा है. 

अमेरिका और ईरान के बीच जारी है गतिरोध

होर्मुज पर अमेरिका और ईरान का गतिरोध जारी है. कच्चे तेल और नैचुरल गैस की शिपिंग के लिए इस जलमार्ग पर संकट और गहरा गया है. ईरान ने कहा है कि इसे केवल उसके आदेश पर ही खोला और बंद किया जाएगा. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने एक्स पर कहा है कि जब तक की सच्चाई स्वीकार नहीं करते और कल्पनाओं में खोए रहना बंद नहीं करते, ईरान नाकेबंदी जारी रखेगा. ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने भी कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला नहीं किया है. 

ईरान और अमेरिका में तनाव बरकरार है

ईरान और अमेरिका में 28 फरवरी से युद्ध जारी है. अमेरिका और ईरान कई बार शांति वार्ता की टेबल आ चुके हैं, लेकिन हालात सुधर नहीं पाए हैं. फिलहाल होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Iran-US WORLD NEWS Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महंगा तेल खरीदो...', होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का जनता को फरमान
'महंगा तेल खरीदो...', होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का जनता को फरमान
इंडिया
वंदे मातरम और दिमागी नक्सल पर BJP-कांग्रेस में आर पार, PM का Gen Z को खास संदेश | बड़ी बातें
वंदे मातरम और दिमागी नक्सल पर BJP-कांग्रेस में आर पार, PM का Gen Z को खास संदेश | बड़ी बातें
इंडिया
ईरान ने भारत को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने क्या कहा?
ईरान ने भारत को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने क्या कहा?
इंडिया
भारत से रिश्ते सुधार रहा ये मुस्लिम देश, स्वतंत्रता दिवस पर भेजा मैसेज
भारत से रिश्ते सुधार रहा ये मुस्लिम देश, स्वतंत्रता दिवस पर भेजा मैसेज
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विभाजन पर अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- 'गंदी सोच...'
विभाजन पर अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- 'गंदी सोच...'
रीजनल सिनेमा
निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को क्यों कहा 'चुगलीस्टार'? हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह
निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को क्यों कहा 'चुगलीस्टार'? हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदल लेते हैं पवन सिंह
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
इंडिया
'मारी दी गई गोली', पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़की CPIM
'मारी दी गई गोली', पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़की CPIM
ट्रेंडिंग
पानी में मगरमच्छ ने पकड़ी मछुआरे की टांग? भयानक वीडियो वायरल
पानी में मगरमच्छ ने पकड़ी मछुआरे की टांग? भयानक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget