'ईरान की दो-तिहाई हथियार फैक्ट्रियां तबाह...', अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने किया बड़ा दावा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने ईरान में 10,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं. इन हमलों में ईरान की दो-तिहाई हथियार फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया गया है.

10,000वां लक्ष्य भी किया तबाह

एडमिरल कूपर ने कहा कि कुछ ही घंटे पहले 10,000वां ईरानी लक्ष्य भी निशाना बनाया गया. उन्होंने बताया कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल ने मिलकर हजारों अतिरिक्त ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे उनकी संयुक्त ताकत साफ नजर आती है.

नौसेना को भारी नुकसान

कूपर के अनुसार, ईरान की नौसेना को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने दावा किया कि ईरानी नौसेना के 92% बड़े जहाज नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे उसकी समुद्री ताकत और क्षेत्र में प्रभाव काफी हद तक खत्म हो गया है.

मिसाइल और ड्रोन हमलों में गिरावट

उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% की कमी आई है, जो इन सैन्य कार्रवाइयों के असर को दिखाता है. कूपर ने बताया कि ईरान के मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक प्रोडक्शन से जुड़े दो-तिहाई से ज्यादा कारखाने और शिपयार्ड या तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं.

आगे भी जारी रहेंगे हमले

उन्होंने कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका ईरान की पूरी आर्म्ड प्रोडक्शन सिस्टम को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.