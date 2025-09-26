लद्दाख में जारी अशांति के बीच शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गईं. वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर अज्ञात जगह पर ले जाया गया है. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पत्नी गीतांजलि अंगमो ने गुस्सा जताया है. गीतांजलि ने कहा, 'मेरे पति के साथ बिना किसी वजह के अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है.'



क्या कहा गीतांजलि अंगमो ने?

सोनम वांगचुक की पत्नी ने गिरफ्तारी के बाद न केवल इस कदम की आलोचना की, बल्कि सरकार पर अपने पति की छवि जानबूझकर खराब करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'सरकार को ऐसे स्तर तक नहीं गिरना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की छवि धूमिल की जाए, जो पिछले पांच सालों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है और जिसने राष्ट्रीय गौरव में सबसे अधिक योगदान दिया है, चाहे वह रोलैक्स अवॉर्ड्स के माध्यम से हो, या कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में किया गया काम, या यूएनडीपी जैसी संस्थाओं के साथ काम करना हो.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर इस तरह से बुद्धिजीवियों और इनोवेटर्स के साथ व्यवहार किया जाता है, तो भगवान इस देश को किसी भी चीज से बचाए, सिवाय विश्वगुरु बनने के.'



सोनम की पत्नी ने बीजेपी पर भी साधा निशाना

गीतांजलि ने बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'कृपया उन्हें बताइए कि वे खुद को हिंदू न कहें… क्योंकि हिंदू धर्म का आधार सत्य है. खुद को हिंदू प्रैक्टिशनर बताते हुए उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'वे किसी भी तरह से हिंदू नहीं हैं. बीजेपी हिंदूवादी नहीं है क्योंकि उसका आधार झूठ है.' उन्होंने यह भी कहा, 'मैं वह शख्स हूं जो श्री अरबिंदो के प्रकाश में वेद, वेदांत और भगवद गीता पढ़ाती हूं. मैं वेद और वेदांत की शिक्षिका और छात्रा हूं. यह वह भारत नहीं है जिसकी श्री अरबिंदो ने कल्पना की थी, और यह वह हिंदू धर्म नहीं है जिसकी बात वेद और वेदांत करते हैं.'

खुली बहस की चुनौती

अंगमो ने अपने विरोध को दोहराया और केंद्र को चुनौती दी कि उनके पति के खिलाफ लगाए गए FCRA और सीबीआई जांच से जुड़े मामलों के आरोपों पर लाइव, प्राइम-टाइम टेलीविजन पर उनके साथ आमने-सामने बहस करें.