उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 26 नवंबर 2026 को पार्टी का घोषणापत्र ‘सत्ताईस का संकल्प: पीडीए का प्रण पत्र’ जारी किया. संविधान दिवस के मौके पर जारी इस घोषणापत्र में रोजगार, महिलाओं की आर्थिक सहायता, किसानों की कर्जमाफी, मुफ्त बिजली, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. लेकिन इन वादों के बीच 10 लाख करोड़ रुपये के खर्च का आंकड़ा चर्चा में है.

दरअसल, 10 लाख करोड़ रुपये को घोषणापत्र में घोषित किसी एक योजना का बजट नहीं बल्कि अलग-अलग चुनावी वादों को लागू करने में आने वाले संभावित कुल खर्च का अनुमान है. उदाहरण के लिए, महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने, बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 5 हजार रुपये की सहायता, किसानों की कर्जमाफी, मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरियों पर वेतन देने जैसी योजनाओं का खर्च अलग-अलग होगा. जब इन योजनाओं के संभावित लाभार्थियों की संख्या और उन्हें मिलने वाली सहायता को जोड़कर देखा जाता है, तो कुल वित्तीय बोझ बहुत बड़ा हो सकता है.

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हालांकि, इस आंकड़े को समझने के लिए एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी. अभी तक सपा ने सभी घोषणाओं के लिए लाभार्थियों की संख्या, योजना की अवधि और हर साल होने वाले खर्च का विस्तृत वित्तीय ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है. इसलिए 10 लाख करोड़ रुपये को प्रमाणित लागत नहीं, बल्कि इन वादों से जुड़े संभावित खर्च का फिल्हाल अनुमान मानना ज्यादा सही होगा.

सपा के घोषणापत्र में कौन-कौन से बड़े वादे?

सपा ने पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने और दूसरे क्षेत्रों में 2 से 3 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है. बेरोजगार स्नातकों को नौकरी मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये देने का प्रस्ताव भी है. पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों से जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा.

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है. घोषणापत्र में महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपये की सहायता और बुजुर्ग महिलाओं, महिला श्रमिकों तथा कारीगरों के लिए 40,000 रुपये सालाना पेंशन का प्रस्ताव है. किसानों के लिए तत्काल कर्जमाफी, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और 23 फसलों के साथ दूध पर कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने की बात कही गई है.

इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 रुपये में भोजन देने वाली समाजवादी कैंटीन, गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 12वीं पास विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया गया है. ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने का भी प्रस्ताव है.

क्या यूपी का खजाना उठा पाएगा इतना बोझ?

समाजवादी पार्टी के इन वादों के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि इन्हें पूरा करने में कितना पैसा खर्च होगा और क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना बजट है? इसे समझने के लिए राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर नजर डालना जरूरी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. आसान भाषा में कहें तो सरकार ने पूरे साल में करीब 9.13 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है. यह पिछले वित्त वर्ष के बजट से लगभग 12.9 फीसदी ज्यादा है.

इस रकम में से 6,64,471 करोड़ रुपये रोजमर्रा के सरकारी खर्चों पर खर्च होंगे. इसमें कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सरकारी योजनाएं और दूसरी नियमित जरूरतें शामिल हैं. वहीं, 2,48,226 करोड़ रुपये सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे कामों पर खर्च करने के लिए रखे गए हैं.

अब सवाल है कि सरकार के पास इतना पैसा आता कहां से है? सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स, केंद्र सरकार से मिलने वाली रकम और दूसरे राजस्व स्रोतों से आता है. पीआरएस विधायी अनुसंधान के बजट विश्लेषण के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में कर्ज को छोड़कर उत्तर प्रदेश की कुल कमाई करीब 7.32 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. दूसरी तरफ, कर्ज चुकाने को छोड़कर सरकार का खर्च लगभग 8.51 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

यानी सरकार जितना पैसा कमाने की उम्मीद कर रही है, उसका खर्च उससे करीब 1.19 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है.

इसी अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है. उत्तर प्रदेश में 2026-27 के लिए यह करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये यानी राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार का लगभग 3 फीसदी रहने का अनुमान है. आसान शब्दों में समझें तो सरकार की कमाई से जब खर्च पूरा नहीं होता, तो उसे बाकी रकम उधार लेनी पड़ती है. यही उधार राजकोषीय घाटे के रूप में दिखाई देता है.

इसका मतलब है कि राज्य के पास पहले से ही कई योजनाओं, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और विकास कार्यों का खर्च उठाने की जिम्मेदारी है. ऐसे में अगर सरकार नई योजनाएं शुरू करती है, तो उसे उनके लिए अतिरिक्त पैसा जुटाना होगा.

पहले से तय खर्च भी बड़ी चुनौती

किसी राज्य के बजट का पूरा पैसा नई योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा सकता. सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज पर ब्याज जैसे खर्च पहले से तय होते हैं. PRS के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2026-27 के दौरान इन मदों पर करीब 3.54 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49 फीसदी है.

यानी राज्य के पास नई योजनाओं के लिए जितनी रकम दिखाई देती है, वास्तव में उसके इस्तेमाल की गुंजाइश उससे कम हो सकती है. यदि सरकार नई पेंशन, मुफ्त बिजली, नकद सहायता और रोजगार योजनाएं शुरू करती है, तो उसे इनके लिए हर साल नियमित बजटीय प्रावधान करना होगा.

10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा कितना बड़ा है?

10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है. तुलना के लिए, यह उत्तर प्रदेश के 2026-27 के कुल बजट 9.12 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है. लेकिन यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. यदि 10 लाख करोड़ रुपये का अनुमान पांच साल में होने वाले कुल खर्च का है, तो उसका औसत सालाना बोझ करीब 2 लाख करोड़ रुपये होगा. वहीं, यदि इसे एक साल का खर्च माना जाए तो यह मौजूदा बजट से भी बड़ा होगा.

हर योजना की लागत अलग-अलग तरीके से निकलेगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी साल एक करोड़ महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाते हैं, तो केवल इस मद पर 40,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. लाभार्थियों की संख्या दो करोड़ होने पर यह रकम 80,000 करोड़ रुपये हो जाएगी. इसी तरह बेरोजगार स्नातकों को 5,000 रुपये मासिक देने का खर्च लाभार्थियों की संख्या और सहायता पाने की अवधि पर निर्भर करेगा.

किसान कर्जमाफी की लागत भी इस बात से तय होगी कि कितने किसानों को योजना में शामिल किया जाता है, कितनी राशि तक का कर्ज माफ होगा और किन संस्थानों से लिए गए कर्ज को इसमें शामिल किया जाएगा. मुफ्त बिजली और MSP की कानूनी गारंटी का खर्च भी केवल घोषणा से नहीं, बल्कि खपत, खरीद व्यवस्था, बाजार भाव और सरकारी सब्सिडी के नियमों से तय होगा.

मुफ्त बिजली और पेंशन का दबाव

बिजली सब्सिडी का उदाहरण राज्य की वित्तीय चुनौती को समझने में मदद करता है. PRS के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी 2018-19 के 10,070 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 19,095 करोड़ रुपये हो गई. राज्य की बिजली वितरण कंपनियों पर मार्च 2025 तक करीब एक लाख करोड़ रुपये का संचित घाटा भी दर्ज किया गया.

ऐसे में ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा लागू करने के लिए यह तय करना होगा कि कितने परिवार पात्र होंगे, सब्सिडी का भुगतान किस तरह होगा और बिजली कंपनियों को समय पर पैसा कैसे मिलेगा. इसी तरह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव भी दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व पैदा कर सकता है. इसका वास्तविक असर कर्मचारियों की संख्या, सेवा अवधि और पेंशन के नियमों पर निर्भर करेगा.

क्या राज्य के पास नए वादे पूरे करने की गुंजाइश है?

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है. 2026-27 में राज्य का GSDP करीब 39.75 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. सरकार ने अपनी कर प्राप्तियां बढ़ने का अनुमान भी लगाया है. लेकिन केवल अर्थव्यवस्था का बड़ा होना यह साबित नहीं करता कि हर नई योजना का खर्च आसानी से उठाया जा सकता है. राजस्व वसूली, केंद्र से मिलने वाला हिस्सा, कर्ज की सीमा और पहले से चल रही योजनाओं का खर्च भी महत्वपूर्ण है.

राज्य का राजकोषीय घाटा 3 फीसदी की सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य है. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के लिए 2026-27 से 2030-31 तक सामान्य राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3 फीसदी रखी गई है. इसका अर्थ है कि नई योजनाओं के लिए असीमित कर्ज लेने की गुंजाइश नहीं है.

चुनावी वादे और वित्तीय जवाबदेही

अखिलेश यादव के घोषणापत्र में रोजगार, किसानों की आय, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है. इन क्षेत्रों में सरकारी खर्च का सामाजिक और आर्थिक महत्व हो सकता है. लेकिन किसी भी चुनावी वादे की असली परीक्षा उसके वित्तीय खाके में होती है.

सवाल केवल यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश का खजाना 10 लाख करोड़ रुपये का बोझ उठा पाएगा या नहीं. असली सवाल यह है कि इन घोषणाओं की लागत कितनी है, उनका लाभ किन लोगों तक पहुंचेगा और क्या उन्हें लागू करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा बुनियादी ढांचे पर जरूरी खर्च भी जारी रखा जा सकेगा.