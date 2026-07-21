Sonam Wangchuk: ‘इच्छा के खिलाफ अस्पताल में रखा गया’, सोनम वांगचुक मामले में बढ़ा विवाद, डॉक्टर संगठनों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती रखने के विरोध में डॉक्टरों के संगठनों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है.
शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती रखने के मुद्दे पर अब डॉक्टरों के संगठन भी सामने आ गए हैं. सफदरजंग अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सोनम वांगचुक के अधिकारों की रक्षा की मांग की है.
सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने 18 जुलाई की सुबह उन्हें जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था. तब से वह अस्पताल में ही हैं. उनकी पत्नी गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि इलाज के नाम पर उन्हें हिरासत में रखा जा रहा है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए.
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डॉक्टरों के संगठन ने क्या कहा?
सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के संगठन ने अपने पत्र में कहा है कि किसी भी अस्पताल का काम इलाज करना होता है, न कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ रोककर रखना. डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल को हिरासत केंद्र की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने इस मामले को मेडिकल नैतिकता और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया है. डॉक्टरों ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक को भर्ती किए जाने के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है, जिससे अन्य मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एसोसिएशन ने गैर-चिकित्सकीय और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अस्पतालों के उपयोग पर भी आपत्ति जताई है. इसके साथ ही डॉक्टरों ने जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
AIIMS रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लिखा पत्र
सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी राष्ट्रपति को पत्र भेजा था. एम्स के डॉक्टरों ने जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. एम्स के डॉक्टरों ने भी अपने पत्र में कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल में भर्ती रखना मेडिकल प्रैक्टिस के नैतिक और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. उनका कहना है कि अदालत के आदेश के बिना किसी को जबरन अस्पताल में रोककर रखना उचित नहीं माना जा सकता.
सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति
इस बीच सफदरजंग अस्पताल ने मंगलवार सुबह 9 बजे सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर नया मेडिकल बुलेटिन जारी किया. अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. हालांकि जांच के दौरान ब्लड शुगर, पोटैशियम और ल्यूकोसाइट जैसे कुछ महत्वपूर्ण मानकों में कमी पाई गई है, जिसके कारण उनकी लगातार निगरानी और अतिरिक्त जांच की आवश्यकता बताई गई है. अस्पताल ने बताया कि लंबे समय से अनशन पर रहने के कारण सोनम वांगचुक डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं. वह ओआरएस और ओरल पोटैशियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा नस के जरिए तरल पदार्थ और ग्लूकोज देने की सलाह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है. डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करा रही है.
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