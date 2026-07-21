लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को भारी संख्या में पार्टी के सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर करीब चार घंटे तक धरना चला. इसके बाद पुलिस ने जबरन राहुल और प्रियंका गांधी को वहां से हटा दिया. दोनों को अलग-अलग गाड़ियों में लेकर वहां से हटाया गया. इससे पहले, पार्टी नेता लगातार पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए जोरों-शोर से नारेबाजी कर रहे हैं. वहीं, प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने अपनी छह मांगें रखी हैं.

कांग्रेस की सरकार से क्या-क्या हैं मांगें?

कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर भारी विरोध और धरना प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने, संसद के मानसून सत्र के दौरान NEET के मुद्दे पर चर्चा करने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई पर सदन में बयान देने, दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज की कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराने, घायलों की उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और छात्रों को मुआवजा देने की मांग की है.

देश के लोगों से की कांग्रेस के धरने में शामिल होने की अपील

लोकसभा में LoP राहुल गांधी ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ‘छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है. प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे- नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं.’

छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है।



प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे - नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं।



मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए -… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026

उन्होंने कहा, ‘मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों. भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.’

युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले PM और HM दें इस्तीफा- राहुल

We have marched to PM Modi’s house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday.



The Government doesn’t want to take any accountability or does it want to have a debate on it in Parliament.



PM and HM must resign for destroying the future of… pic.twitter.com/gnU3ZkRKDx — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026

वहीं, एक अन्य पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ‘हम कल सोमवार (20 जुलाई, 2026) को युवा छात्रों के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने के लिए उनके आवास तक मार्च कर रहे हैं. सरकार न तो इस मामले में कोई जवाबदेही तय करना चाहती है और न ही इस पर संसद में चर्चा कराने को तैयार है. देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.’

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