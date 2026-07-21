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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल-प्रियंका को पुलिस ने किया डिटेन, अखिलेश यादव को PM आवास से हटाया गया

राहुल-प्रियंका को पुलिस ने किया डिटेन, अखिलेश यादव को PM आवास से हटाया गया

राहुल-प्रियंका को पुलिस ने किया डिटेन, अखिलेश यादव को PM आवास से हटाया गया

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 21 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने डिटेन किया है. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रदर्शनस्थल से हटाया गया है. पहले नई दिल्ली जिला के DCP ने राहुल गांधी को धरना खत्म करने के लिए समझाया और जगह खाली करने को कहा, लेकिन वे नहीं माने. DCP ने राहुल गांधी को कहा, आप प्लीज कॉपरेट करिये.' इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'मैं कर रहा हूं कॉपरेट. आप ही यहां मौजूद लोगों को हटने को कह दीजिए.' इसके बाद DCP ने वहां मौजूद लोगों से सिर्फ एक बार वहां से हटने को कहा. इसके बाद DCP ने निर्देश दे दिया कि सबको हिरासत में लिया जाए.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे थे. एक पुलिस के जवान ने राहुल का हाथ पकड़ा तो उन्होंने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और फिर सड़क पर लेट गये.

Published at : 21 Jul 2026 06:47 PM (IST)
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