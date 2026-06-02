Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कल बेंगलुरु के लोक भवन में शिवकुमार लेंगे शपथ।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले सरकारी आवासों को लेकर एक नई चर्चा सामने आई है. दरअसल, राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया डीके शिवकुमार के लिए अपना पद छोड़ने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री को परंपरागत रूप से दिए जाने वाले आधिकारिक बंगले कावेरी में रहने वालों में किसी तरह का बदलाव आगे नहीं होगा. इसका मतलब है कि सिद्धारमैया CM पद छोड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री के लिए आवंटित आधिकारिक आवास कावेरी बंगले में ही रहेंगे. ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं छोड़ेंगे, तो राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद डीके शिवकुमार कहां रहेंगे?

दरअसल, बताया जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने सरकारी आवास को लेकर आपस में सहमति बना ली है. इस समझौते के तहत निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया औपचारिक रूप से कावेरी बंगले को अपने पास ही रहेंगे और वह साल 2028 तक वहीं रहेंगे.

CM पद संभालने के बाद कहां रहेंगे डीके शिवकुमार?

वहीं, जब कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे, तो शुरुआती दौर में वह अपने निजी आवास से ही कामकाज करेंगे और वहीं रहेंगे. बाद में उनके आधिकारिक कार्यालय और रहने की व्यवस्था को सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए किसी और उपयुक्त आवास में स्थानांतरित किया जाएगा, न कि मुख्यमंत्री के पारंपरिक कावेरी बंगले में.

पहले भी राज्य में सामने आया है ऐसा घटनाक्रम

हालांकि, सरकारी आवास को लेकर की गई यह व्यवस्था अजीब और असामान्य लग सकती है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में यह पूरी तरह से नई नहीं है. दरअसल, साल 2021 में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वे पद छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आधिकारिक बंगले में रह रहे थे.

कल शपथ लेंगे डीके शिवकुमार

कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर लंबे सियासी बवाल और इंतजार के बाद डीके शिवकुमार कल बुधवार (3 जून, 2026) को राजधानी बेंगलुरु स्थित लोक भवन में शाम 4 बजे राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बेंगलुरु में ट्रैफिक संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए यह घोषणा भी की है कि मुख्यमंत्री पद के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह सीमित स्तर पर सादगीपूर्ण तरीके से लोक भवन में ही आयोजित किया जाएगा.

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