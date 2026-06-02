शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली पहुंचे डीके शिवकुमार, राहुल-खरगे संग नई कैबिनेट पर की चर्चा

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले CM पद के उम्मीदवार डीके शिवकुमार ने मंगलवार (2 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की तरफ कूंच किया. डीके शिवकुमार ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की. डीके शिवकुमार की कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया भी मौजूद रहे.

दरअसल, कर्नाटक के होने वाले नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया शपथ ग्रहण समारोह, राज्य के नए मंत्रिमंडल के गठन और प्रमुख संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ-साथ आगामी राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवारों के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जिसे बैठक में अंतिम रूप दे दिया गया है.

बैठक में सिद्धारमैया की उपस्थिति को लेकर हो रही चर्चा

कांग्रेस नेतृत्व के साथ इस अहम बैठक में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उपस्थिति पर भी खूब चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि अगर सिद्धारमैया ने सीएम पद की कुर्सी छोड़ी है, तो जब राज्य में नई सरकार का गठन हो तब सिद्धारमैया के पसंद का ख्याल भी रखा जाए.

यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस हाई कमान कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रही है. इसमें राज्य के अगले उपमुख्यमंत्री पद, मंत्री पद और कांग्रेस की राज्य इकाई के भीतर संगठनात्मक पुनर्गठन भी शामिल है.

लंबे सियासी बवाल के बाद कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन का लिया फैसला

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने तीन साल तक कर्नाटक में सत्ता संभाली, लेकिन राज्य के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर या यूं कहें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच काफी आंतरिक तनातनी चल रही थी. लंबे समय से नेतृत्व को लेकर चले सियासी बवाल के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी में एकजुटता दिखाते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया.

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार बुधवार (3 जून, 2026) को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह राजधानी बेंगलुरु स्थित लोक भवन में बुधवार शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा.

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