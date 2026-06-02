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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामालदा प्री-पोल बवाल केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मालदा प्री-पोल बवाल केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

NIA on Malda Pre-poll Case: जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित तरीके से भीड़ का हिस्सा बने, सड़कों को जाम किया और चुनावी प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 02 Jun 2026 08:17 PM (IST)
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  • आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता व अन्य एक्ट की धाराएं लगाईं।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विधानसभा चुनाव से पहले हुए सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर रोककर रखने के मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने चार अलग-अलग मामलों में कुल 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

NIA ने ये चार्जशीट कोलकाता स्थित विशेष NIA अदालत में दाखिल की है. एजेंसी के मुताबिक, जांच के दौरान डिजिटल और तकनीकी सबूत, दस्तावेज, प्रत्यक्ष गवाहों के बयान और घटनास्थल से जुड़े कई अन्य प्रमाण जुटाए गए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की भूमिका सामने आई है.

बंगाल SIR के दौरान घटा था मामला

ये मामला मालदा जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान हुए घटनाक्रम से जुड़ा है. विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा था. आरोप है कि इसी दौरान कई जगहों पर सड़क जाम किए गए और ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से रोकने और उनके काम में बाधा डालने की घटनाएं हुई.

NIA के मुताबिक, चार्जशीट में सभी आरोपी की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित तरीके से गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा बने, सड़कों को जाम किया, सरकारी अधिकारियों की आवाजाही रोकी और चुनावी प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की. 

आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज

NIA ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 और वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. NIA ने बताया कि इन घटनाओं से ना सिर्फ सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ, बल्कि कानून-व्यवस्था भी बिगड़ी और संवैधानिक व कानूनी प्रक्रियाओं में बाधा पहुंची. एजेंसी का कहना है कि आरोपियों की गतिविधियों ने चुनाव से जुड़े वैधानिक कार्यों और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित किया. 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NIA ने शुरू की कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि इस मामले की जांच NIA ने सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान और निर्देश के बाद अपने हाथ में ली थी. अब एजेंसी फरार आरोपियों और इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है.

यह भी पढ़ेंः गिरिबाला सिंह और समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, ट्विशा डेथ केस में कोर्ट का आदेश

Published at : 02 Jun 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Kolkata Malda NIA  WEST BENGAL
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