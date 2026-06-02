Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्ट कंप्यूटर लैब, रोटी मेकिंग मशीन प्रोजेक्ट में भी करोड़ों का हेरफेर हुआ।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कर्नाटक के चर्चित महार्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (KMVSTDCL) फंड घोटाले की जांच पूरी कर ली है. CBI ने मामले में मंगलवार (2 जून, 2026) को सक्षम अदालत में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की है. इस पूरे मामले में तत्कालीन जनजातीय कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र समेत 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

CBI के मुताबिक, ये मामला शुरू में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की बेंगलुरु स्थित एमजी रोड शाखा की शिकायत पर दर्ज किया गया था. शिकायत में बैंक के तीन अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों पर संदेह जताया गया था. मामले की जांच कर्नाटक हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही थी और जांच के दौरान दो अन्य सरकारी संस्थानों, एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और कर्नाटक जर्मन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (KGTTI), में भी कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ. इसके बाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में CBI जांच का दायरा बढ़ा दिया.

सीबीआई की जांच में क्या हुआ खुलासा?

CBI जांच में सामने आया कि पूरे कथित घोटाले के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी. CBI के मुताबिक, तत्कालीन मंत्री बी. नागेंद्र, उनके करीबी सहयोगी नेक्कांति नागराज और KMVSTDCL के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (MD) पद्मनाभ जेजी भी इस साजिश में शामिल थे.

जांच में हैदराबाद के सत्यनारायण वर्मा की भी अहम भूमिका सामने आई है. CBI का दावा है कि वर्मा पहले भी छत्तीसगढ़ में इसी तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका था. उसने फर्स्ट फाइनेंस क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (FFCCSL) के चेयरमैन एटाकरी सत्यनारायण के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों और नकली KYC के जरिए 18 फर्जी बैंक खाते खुलवाए.

फर्जी रबर स्टैंप और सील तैयार कर लेन-देन में किया गया इस्तेमाल

CBI के मुताबिक, KMVSTDCL के एमडी और अकाउंट ऑफिसर की सिग्नेचर सैंपल और बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी आरोपियों तक पहुंचाई गई. हैदराबाद में एक ग्राफिक डिजाइनर से फर्जी रबर स्टैंप और सील भी तैयार कराई गई, जिनका इस्तेमाल बैंकिंग लेन-देन में किया गया. एजेंसी ने बताया कि KMVSTDCL के बैंक खाते में करीब 187 करोड़ रुपये जमा किए गए थे. इनमें से 89.63 करोड़ रुपये फर्जी चेक और RTGS ट्रांजैक्शन के जरिए कथित तौर पर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए गए.

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600 बैंक खातों में घुमाया गया पैसा

जांच में पता चला कि इस रकम को करीब 600 बैंक खातों के जरिए घुमाया गया और बाद में नकदी, सोना-चांदी (बुलियन) और लग्जरी गाड़ियों में बदला गया. CBI का आरोप है कि यूनियन बैंक की एमजी रोड शाखा के अधिकारियों ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए इन ट्रांजैक्शनों को आसान बनाया. CBI ने ये भी दावा किया है कि डाइवर्टेड फंड से खरीदी गई एक बेनामी गाड़ी के लाभार्थी तत्कालीन मंत्री बी. नागेंद्र थे. वहीं, मंत्री के करीबी नेक्कांति नागराज और उनके रिश्तेदारों को भी इस रकम का फायदा पहुंचा.

स्मार्ट कंप्यूटर लैब और रोटी मेकिंग मशीन प्रोजेक्ट में करोड़ों का स्कैम

जांच के दौरान 2023-24 के कुछ सरकारी टेंडरों में भी कथित गड़बड़ियां सामने आई. CBI के मुताबिक, एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने करीब 13.95 करोड़ रुपये के स्मार्ट कंप्यूटर लैब और रोटी मेकिंग मशीन प्रोजेक्ट का ठेका बेंगलुरु की SKR इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया.

CBI का दावा है कि ये कंपनी कारोबारी के. श्रीनिवास रेड्डी की थी, जिनके नेक्कांति नागराज से करीबी संबंध थे. जांच में सामने आया कि इस टेंडर के बदले मंत्री बी. नागेंद्र को कथित तौर पर 1.20 करोड़ रुपये की अवैध रकम मिली, जिसे उनकी बहन, बहनोई, निजी सहायक और बल्लारी के एक फार्महाउस मालिक के खातों में पहुंचाया गया. वहीं, नागराज को खुद 5.72 करोड़ रुपये मिलने का आरोप है.

घोटाले में अधिकारी को साढ़े 15 लाख की रिश्वत

सीबीआई जांच में एक और मामला सामने आया, जिसमें SC/ST घुमंतू जनजाति विकास निगम ने 4.90 करोड़ रुपये का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट KGTTI को दिया. आरोप है कि ये काम बिना टेंडर प्रक्रिया के आगे दूसरी संस्थाओं को सब-कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया. सीबीआई के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में नागराज के परिवार को 64 लाख रुपये और एसटी वेलफेयर सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर प्रकाश एन. को 15.50 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर दिए गए.

CBI ने पूरे मामले में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की है. इनमें पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र, उनके सहयोगी नेक्कांति नागराज, KMVSTDCL और सरकारी विभागों के अधिकारी, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) के अधिकारी और कई निजी व्यक्ति और बिचौलिए आरोपी बनाए गए है. सीबीआई का कहना है कि तीनों मामलों में बी. नागेंद्र का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है. जिससे कथित साजिश में उनकी केंद्रीय भूमिका सामने आती है.

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